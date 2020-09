Blaha kontra Matovič. Prvý spomínal bielu kobylu, druhý že Blaha mydlil barana

VIDEO: Poslanec Blaha a premiér Matovič si vymieňali štipľavé poznámky v parlamente.

Počas pravidelnej parlamentnej Hodiny otázok sa Blaha obrátil na premiéra s otázkou, ktorá sa týkala investície Pavlíny Matovičovej do spoločnosti Arca Capitals.

"Vy máte údajne zmenky v rukách, ktorými by ste mohli ukázať Slovensku, že nie ste až taký zlodej. Ale vy ho nechcete ukázať, lebo ste až taký hlúpy, že ho schovávate v šuplíku. Existuje vážne podozrenie, že ste investovali desať miliónov eur do pochybnej spoločnosti za šesťpercentný úrok. To znamená, že by ste mohli mať na úrokoch 600-tisíc eur a neviete vyvrátiť, že ste boli zvýhodnený, lebo máte funkciu premiéra. A že vaša manželka je iba bielou kobylou. Prepáčte, ak som použil slovo biely kôň,“ vyhlásil Blaha.

„Vy sa hanbíte pýtať Pavlínky na šesťstotisíc eur? Vy arogantne takýmto spôsobom reagujete na oprávnené otázky spoločnosti. Pán premiér, vy sa naozaj nehanbíte?“ pokračoval Blaha, ktorý si o premiérovi myslí, že sa skrýva za ženské sukne.

Matovič si však Blahove slová nenechal páčiť a nazval ho absolútnym primitívom. "Nazvať moju manželku bielou kobylou dokáže len idiot vášho rozmeru,“ povedal Matovič.

„Teraz to vôbec neberte osobne, ale poviem vám, akú som získal informáciu o vás. Dávam si vopred otázku, že či by som od vás mal očakávať, aby ste predložili nejaký dôkaz. Ja vám vopred hovorím, že nebudem od vás dôkaz očakávať, lebo je to pod úroveň, aby som vás obviňoval a šíril o vás niečo, čo mi niekto predloží bez dôkazov, takisto, ako niekto predloží dôkaz o moje manželke,“ prihovoril sa Matovič poslancovi Blahovi.

Ďalej povedal, že pred rokmi dostal e-mail od človeka, ktorý hovoril, že bol spolužiakom Ľuboša Blahu. „A popisoval mi tam situáciu, ako ste boli na nejakej skúške, bakalárka to bola alebo niečo také. A potom ste si išli niečo popiť celí šťastní po skúške. A potom ste išli okolo nejakej záhrady a bol tam nejaký baran. A vy ste preskočili a vraj ste mydlili toho barana. A teraz mi povedzte, bolo by morálne, aby som ja po Slovensku šíril, že Blaha mydlil barana? Bolo by to morálne? Bolo by to morálne z mojej strany, aby som na tlačovke alebo hodine otázok napísal otázku, že – pán poslanec Ľuboš Blaha je pravdou, že ste ako opitý mydlili barana a ešte ste sa chválili, aký to bol zážitok?“ porozprával celý príbeh premiér.

Dodal, že ide o absurdný príbeh, ale odporúča Blahovi, "ak nechcete, aby si ľudia na Slovensku pýtali dôkazy, že ste teda toho barana nemydlili, tak skúste nabudúce, keď moralizujete, mať v ruke aspoň jeden dôkaz o nemorálnom správaní človeka“.