ONLINE: Nakazených je 32 miliónov, obed vo Viedni len s adresou

5:15 Rakúske hlavné mesto Viedeň má nariadenie, podľa ktorého sa musia návštevníci pohostinských zariadení povinne registrovať. Opatrenie, ktoré vstúpi do platnosti v pondelok a predbežne platí do konca roka, má uľahčiť dohľadávanie kontaktov v prípade výskytu nákazy v podniku, informovala agentúra APA. Hostinskí budú mať povinnosť predložiť hosťom formulár pre vypísanie osobných údajov. Viedenský starosta Michael Ludwig zo sociálnodemokra­tickej strany (SPD) APA povedal, že každý dostane svoj formulár. Nepôjde teda o zoznamy, z ktorých by návštevníci podnikov mohli vyčítať, kto v daný deň lokál tiež navštívil. Prevádzkovatelia reštaurácií majú formuláre následne uschovať na štyri týždne. Úrady do nich budú môcť nahliadnuť len v prípade výskytu nákazy. Reštauratéri, ktorí odmietnu formuláre predkladať, musí počítať s pokutami.

5:00 Vo svete sa potvrdilo už vyše 32 miliónov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý sa prvýkrát objavil vlani koncom roka v Číne. Zomrelo približne 980 000 ľudí s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Vyplýva to z najnovších údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa. Najviac prípadov nákazy (6,9 milióna) aj úmrtí (vyše 202 000) zaznamenali doteraz Spojené štáty. Druhá je s 5,7 milióna evidovanými prípadmi nákazy od začiatku pandémie India a tretia so 4,6 miliónmi Brazílie. V počte úmrtí s COVIDOM-19 je druhá Brazília (139 000) nasledovaná druhou najľudnatejšou krajinou sveta – Indiou (91 100 evidovaných mŕtvych). V Európe sa najviac nakazených potvrdilo v Rusku (1,1 milióna), na druhom mieste je Španielsko (viac ako 700 000). Úmrtí registruje v rámci európskych krajín najviac Británia (takmer 42 000) nasledovaná Talianskom (takmer 35 800).