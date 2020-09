CERN, ESA. Štát zaplatí za členstvo v medzinárodných organizáciách

Všetky členstvá v medzinárodných organizáciách sa čoskoro zaplatia. Potvrdil to štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis.

Dodal, že rozpočtové opatrenie z ministerstva financií, o ktoré požiadal rezort školstva, bolo schválené.

„Ministerstvo financií nám pošle zvýšenie rozpočtových prostriedkov, takže nebudeme mať problém uhradiť tretiu a štvrtú splátku za Európsku organizáciu pre jadrový výskum (CERN). Tento rok to bude ošetrené,“ uviedol Paulis. Zároveň je rád, že sa platenie členstiev v medzinárodných organizáciách nebude naťahovať do konca roka, podobne ako to bolo vlani.

Medzi najväčšie položky v medzinárodných organizáciách patrí členstvo v CERN vo výške 5,5 milióna eur. Za členstvo v Spojenom ústave jadrových výskumov má Slovensko ročne uhradiť sumu okolo troch miliónov eur, za Európsku vesmírnu agentúru (ESA) to je 1,4 milióna eur. Okrem splátky členstva v CERN za druhý polrok musí Slovensko do konca roka zaplatiť aj členstvo v XFEL, ktoré stojí ročne okolo 1,8 milióna eur. Paulis potvrdil, že sa vyplatí aj to.

Štátny tajomník poznamenal, že Slovensko na členské príspevky v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov eur, pričom obvykle sa na tento zámer rozpočtuje okolo deviatich miliónov eur. „Mám informáciu, že je istý konsenzus na prioritách zvýšenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Takže tieto členstvá by mali byť pokryté už programovo. Bola to chronická vec, ktorá sa ťahala z roka na rok,“ vysvetlil štátny tajomník.

V budúcoročnom zvýšení prostriedkov na poplatky za členstvá v medzinárodných organizáciách je podľa Paulisa zahrnuté aj zvýšenie prostriedkov za ESA. Práve o spolupráci s ESA bude v najbližších dňoch rokovať aj vládny kabinet, pretože SR má poskytnúť záväzné stanovisko ESA do 8. októbra. Vláda bude musieť rozhodnúť o jednej z dvoch možností budúcej spolupráce. Prvou je možnosť uzavrieť zmluvu o európskom spolupracujúcom štáte na päť rokov takzvanou formou PECS+ s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške 2,5 milióna eur. Druhou možnosťou je uzatvorenie zmluvy o pridružení na obdobie siedmich rokov s predpokladaným ročným finančným príspevkom vo výške zhruba 4,5 milióna eur. Paulis potvrdil, že v budúcoročnom rozpočte je zahrnutý poplatok za ESA aj vo forme pridruženého členstva.