Platy slovenských učiteľov sú suverénne najnižšie v porovnaní OECD

Informuje to som Slovenská komora učiteľov (SKU) na sociálnej sieti. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj porovnávala platy učiteľov za rok 2019.

Komora učiteľov je preto zásadne proti tomu, aby vláda zrušila vekový automat, čiže prírastok platov za odpracované roky. Dlhodobo už presadzuje, aby nárast platov bol automaticky dve percentá medziročne.

Je potrebné učiteľov do systému nielen prilákať, ale ich tam aj udržať. Ak učiteľ so stagnujúcim platom po štyroch rokov praxe odchádza zo školstva do iného sektora, kde má rast platu zaručený, potom jeho štúdium a investícia do jeho osobného rastu počas praxe boli zbytočne vyhodené peniaze z rozpočtu štátu, teda všetkých občanov, konštatuje SKU.