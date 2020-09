ONLINE: WHO varuje pred obeťami, Babiš ju sfúkol za zmätky

Počet mŕtvych s koronavírusom dosiahne čoskoro jeden milión, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred ďalším. Český premiér Andrej Babiš organizáciu kritizoval, že nedokázala dať štátom jasné odporúčania.

8:05 Nový japonský premiér Jošihide Suga v piatok na virtuálnom 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN povedal, že je odhodlaný usporiadať olympijské hry v Tokiu na budúce leto ako „dôkaz, že ľudstvo porazilo pandémiu“. Informovali o tom podľa TASR tlačové agentúry AP a AFP. Letné olympijské hry 2020 boli odložené, pretože po celom svete sa šíri pandémia nového druhu koronavírusu, a sú všeobecné pochybnosti o ich budúcnosti. Japonský premiér Suga, ktorý sa ujal úradu minulý týždeň, vo svojom prvom medzinárodnom príhovore na VZ OSN uviedol: „Vynaložím všetku námahu na to, aby som vás privítal na hrách, ktoré budú bezpečné a bez rizika.“ Prieskumy ukazujú, že väčšina japonských firiem a verejnosti si nemyslí, že olympijské hry sa na budúci rok budú konať alebo že by sa mali konať. Prieskum zverejnený v júni japonskou stanicou NHK ukázal, že dve tretiny sponzorov nie sú rozhodnuté, či sa budú podieľať na hrách odložených o ďalší rok.

7:20 Český premiér Andrej Babiš v piatkovom prejave pred Valným zhromaždením OSN vyzval na reformu OSN a ďalších globálnych inštitúcií. Pandémia COVIDU-19 podľa neho ukázala, že spolupráca krajín sveta má veľa slabín. Babiš kritizoval predovšetkým Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), ktorá podľa neho nedokázala dať jasné odporúčania, ktoré by pomohli krajinám bojovať proti koronavírusu. „Mätúce odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadom nosenia rúšok sú len jedným z príkladov spornej role WHO v posledných mesiacoch,“ dodal. K oblastiam, ktoré si podľa Babiša zaslúžia lepšiu koordináciu na svetovej úrovni, je vývoj vakcíny proti chorobe covid-19. „Apelujeme na OSN, aby sa ujala v tejto záležitosti role koordinátora a zabezpečila, že sa jednotlivé iniciatívy budú dopĺňať a nebudú sa navzájom stretávať,“ povedal český premiér.

7:00 Bez neochabujúcich globálnych opatrení v boji proti novému koronavírusu dosiahne počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 „veľmi pravdepodobne“ dva milióny. V piatok pred tým varovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V súčasnosti sa počet mŕtvych blíži k miliónu. „Jeden milión je hrozné číslo a predtým, ako začneme uvažovať o druhom milióne, sa nad tým musíme zamyslieť,“ vyjadril sa šéf WHO pre núdzové situácie Michael Ryan, keď sa ho na virtuálnej tlačovej konferencii spýtali, či je nemysliteľné, aby počas pandémie zomreli dva milióny ľudí. „Sme pripravení kolektívne urobiť, čo treba, aby sme sa vyhli tomu číslu? Ak neurobíme tieto kroky, áno, budeme sa pozerať na toto číslo a, bohužiaľ, oveľa vyššie. Pokiaľ to neurobíme všetko, čísla, o ktorých hovoríte, sú nielen predstaviteľné, ale, bohužiaľ, veľmi pravdepodobné,“ doplnil.

Ryan hovoril aj o budúcich výzvach pri financovaní, výrobe a distribúcii prípadných vakcín proti COVID-19. „Ak sa pozrieme na stratu milióna ľudí za deväť mesiacov a potom sa pozrieme iba na skutočnosť získania vakcíny v priebehu ďalších deviatich mesiacov, je to veľká úloha pre všetkých zúčastnených,“ skonštatoval. Od decembra, keď sa vírus začal šíriť v Číne, zomrelo v dôsledku COVID-19 viac ako 984-tisíc ľudí. Nákazu po celom svete už potvrdili u 32,3 milióna osôb.