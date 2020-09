Najprv núkal 60–tisíc, pred policajtmi plakal

Podnikateľ Miroslav Sedlák, zadržaný v súvislosti s pokusom o podplatenie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Martina Fecka (OĽaNO) si po zadržaní nevedel ani prečítať zápisnicu z výsluchu, pretože „bol v slzách a celú vec už chcel mať za sebou“, píše sa v uznesení súdu o jeho väzobnom stíhaní.

Štátne zákazky sú dlhodobo vďačným cieľom podvodníkov. Pri miere korupcie, akou Slovensko trpí, nemusí byť podnikateľ uchádzajúci sa o štátnu zákazku veľmi odvážny, a pri stave justície ani veľmi opatrný. Prípad pokusu o podplatenie štátneho tajomníka Fecka ale ukazuje, ako to dopadne, keď úradník nemá pochopenie pre podnikateľa živiaceho sa korupciou, a ten zasa nie je pripravený niesť za svoje činy zodpovednosť.

Podnikateľov Petra Chrešča a Miroslava Sedláka zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Contract minulú stredu ráno. Keď sa minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) po svojom nástupe rozhodol zastaviť viaceré pripravované zákazky, stratili trpezlivosť a rozhodli sa tú „svoju“ zákazku potlačiť cez jeho štátneho tajomníka Fecka.

Ten však kontaktoval políciu a stretnutia s podnikateľmi tak boli monitorované a ich rozhovory nahrávané. „Vykonané dokazovanie, a to predovšetkým výsluch oznamovateľov a následne vykonané záznamy z informačno-technických (ITP) prostriedkov zo stretnutí obvinených s ustanovenými agentmi celkom jednoznačne preukazujú, že zo strany oboch obvinených došlo spoločným konaním k sľúbeniu a ponúknutiu úplatku najmenej vo výške 60 000 eur, a to v súvislosti s prípravou zmluvy o štátnej zákazke v hodnote 1 497 614, 40 eur, pričom platba tohto úplatku mala byť legalizovaná prevodmi medzi viacerými obchodnými spoločnosťami,“ popisuje uznesenie, ktorým 18. septembra sudca Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie Ján Gertli rozhodol o vzatí oboch podnikateľov do väzby.

Baba na ministerstve

Pri stretnutiach sa dokonca Chrešč pokúšal na ministerstvo dostať aj svoju známu. „V rozhovore zo dňa 9. septembra obvinený okrem iného uviedol agentovi, že by potreboval, aby agent dostal „jednu babu“ na sekciu potravinárstva, pričom mu uvádza, že toto keby urobili, tak je za ňu ochotný tiež zaplatiť, lebo vie, že sa mu to vráti. Aj z uvedeného je zrejmé, že počas rozhovoru s agentom, týkajúceho sa podpisu zmluvy a úplatku, ponúkol agentovi v podstate nový úplatok za celkom inú protislužbu,“ pokračuje uznesenie.

Kým Chrešč svoju vinu pred vyšetrovateľmi popieral, Sedlák sa viac-menej priznal. „Obvinený vo svojej výpovedi zo začiatku popieral túto trestnú činnosť, no v druhej časti svojej výpovede už čiastočne potvrdil svoju trestnú činnosť a tiež pripustil, že ponúkol v súvislosti s podpisom predmetnej zmluvy odmenu 5 percent z hodnoty projektu, a že by sa tento úplatok dal na faktúru,“ píše sa v uznesení.

Čoskoro však priznanie oľutoval a pred súdom sa sťažoval, že na neho policajti tlačili. „Obvinený uviedol, že pri výsluchu pred vyšetrovateľom bol na neho robený vyšetrovateľmi nátlak tým spôsobom, ako má vypovedať, že keď bude vypovedať bez obhajkyne, bude to pre neho lepšie a bude to poľahčujúca okolnosť. Zápisnicu o svojom výsluchu pred vyšetrovateľom síce podpísal, ale bez jej prečítania, lebo bol v slzách a celú vec už chcel mať za sebou,“ približuje uznesenie.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal vo štvrtok 17. septembra návrh na ich väzobné stíhanie z dôvodu kolúznej a preventívnej väzby. Sudca Gertli sa s návrhom stotožnil a obaja už sú v Ústave na výkon väzby v Košiciach.

Pomohli známosti

Podľa súdu by sa mohli snažiť ovplyvňovať svedkov, keďže na ministerstve pôdohospodárstva majú dlhodobo viacerých známych. „Je dôvodný predpoklad, že aj tento proces (výsluchu svedkov, pozn. red.) by mohol byť zmanipulovaný tak, ako sa obvinení pokúšali ovplyvniť a zmanipulovať podpísanie zmluvy, ktorá je predmetom trestného stíhania,“ ozrejmil sudca.

Ako poznamenala aj polícia, viacero známych im ostalo z minulého vedenia rezortu. „Obvinení sa dlhodobo stretávajú a komunikujú v rámci svojej pracovnej agendy s osobami, ktoré sa nielen v súčasnosti, ale aj počas predchádzajúceho volebného obdobia pred personálnymi zmenami na príslušnom ministerstve podieľali na procese výberu víťaznej spoločnosti k štátnej zákazke,“ argumentuje sudca.

Zdá sa, že títo ich známi boli už niektorému z podnikateľov nápomocní aj v minulosti. „Potvrdila sa aj skutočnosť, že pre obvineného táto korupčná činnosť nebola ojedinelá, nakoľko pri rozhovoroch so samotným agentom niekoľkokrát spomenul, že tentoraz ide o menší projekt, a keď to bude zrealizované, tak pristúpia k iným projektom za väčšiu hodnotu,“ približuje súd.

Podnikateľov Petra Chrešča a Miroslava Sedláka zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Contract 16. septembra ráno. Obaja sú obvinení z prečinu podplácania v súbehu so zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti v štádiu prípravy. V prípade dokázania viny im hrozí až 12-ročný trest. Od 18. septembra sú obaja z rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu stíhaní väzobne pre podozrenie z ovplyvňovania svedkov a pokračovanie v trestnej činnosti.