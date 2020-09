NÁZOR: Keď sa snažíš starať o ovečky - a on ti niekto mydlí barana

Predstavte si, že ste pastier, ktorý sa starostlivo stará o svoje stádo ovečiek. Len trochu poľavíte - a už vám niekto mydlí barana. No nenahnevalo by vás to?

Biblia je kniha plná príbehov a jeden z nich je obzvlášť epický. O Mojžišovi, ktorý svojich krajanov vyviedol z otroctva v Egypte a štyridsať rokov s nimi putoval po púšti, aby sa dostali do zeme zasľúbenej. Národ bol zlý, neposlúchal, tak Boh ľudí trochu povodil po krajine, aby neposlušné horúce hlavy vychladli. Jednému človeku však prístup odoprel – Mojžiš do vytúženej krajiny vstúpiť nemohol.

Mojžišovi trvalo štyridsať rokov, kým stratil nervy so svojím národom. Matovičovi sotva pol roka. Ovečky sa mu vymkli z rúk, nefungujú podľa jeho predstáv.

To hovorí legendárny príbeh. Ale pýtal sa niekto Mojžiša? Ponúknem vám aj iné vysvetlenie – nieže nemohol, ale nemal chuť. Mal plné zuby ľudí, ktorí si robili, čo chceli, nepočúvali, stále si niečo pýtali, reptali, keď to nedostali – aj keď to dostali. Jednoducho, mal ich dosť. Potreboval pokoj.

Aj my máme svojho Mojžiša. V parlamente sa počas Hodiny otázok náš premiér Matovič pochytil s poslancom Blahom. Keď Blaha vytiahol príbeh o bielej kobyle, aby prifarbil svoju predstavu, ako tečú peniaze v domácnosti pána premiéra, pán premiér zase stvoril príbeh, že pán poslanec v mladosti v alkoholickom opare z roztopaše preskočil plot a mydlil barana.

Hmm, príbeh je to zvláštny, len či by bol aj reálny… Skúste sa ožrať a skočiť do ohrady za baranom – a baran bude mydliť vás. Je to zviera činu, žiadny múdrosráč či vystresovaná ovca. Čo však treba oceniť, je to, že sa problematika agrosektora (pasenie bielych koní, hygiena oviec a baranov) dostala prednostne na pôdu parlamentu. Na čo a ako minúť miliardy z Bruselu, to predsa nie je podstatné, o tom debatovať netreba, to počká… Dajme však bokom iróniu. Ak zatiahnete do parlamentu debatu z krčmy, skončí sa to ako v krčme. Ak zatiahnete do spoločnosti metódy z cirkusu, budete na tom podobne.

Mojžišovi trvalo štyridsať rokov, kým stratil nervy so svojím národom. Matovičovi sotva pol roka. Ovečky sa mu vymkli z rúk, nefungujú podľa jeho predstáv. Nie je to len Bé z parlamentu, ale aj Bé z ulice (vlastným menom Bukovský). Sme ľudia rôzni. Pastierovi sa nemusí páčiť, že mu niekto mydlí barana, čiernym ovciam sa nemusí páčiť, ak ich niekto chce premaľovať na biele.

Mojžišov príbeh sa začal morovými ranami a skončil sa v zemi zasľúbenej. Dúfajme, že náš príbeh sa nerozpráva odzadu – to znamená, že začneme v zemi zasľúbenej, ale skončíme morovými ranami. Aby sa to nestalo, potrebujeme naozaj dobrého a múdreho pastiera.

Nie takého, ktorý tretinu národa ohovorí a zvyšné dve tretiny spolu s nimi na výstrahu potrestá. Chce to viac pokory, viac počúvať ako hovoriť, a viac ísť osobným príkladom – a možno ho začnú viac rešpektovať aj tí, ktorých teraz zbytočne vyháňa na barikády.

Pozrite si TOP 10 videí na TV Pravda.

***

1.

Situácia je vážna, nie však zúfalá – pomôžme si názvom tejto starej francúzskej komédie. Počet nakazených koronavírusom na Slovensku stúpa. Podľa premiéra Igora Matoviča aj preto, že bol na ľudí príliš dobrý a tí mu to pokazili. Padali slová o nezodpovednosti, o bláznoch, o zasranoch. Ohlásil preto, že bude treba zatiahnuť ručnú brzdu. Dozviete sa aj, aký problém má s odborníkom na zdravú výživu Igorom Bukovským.

***

2.

Ľuboš Blaha a Igor Matovič predviedli cirkusové predstavenie plné zvierat. Vystupujú v ňom aj kobyly, aj barani. Milovníci zvierat sa nemusia báť, pri tomto vystúpení sa žiadne zviera nezranilo, ani nezahynulo. Milovníci politickej kultúry horko zaplačú…

***

3.

Prezidentka Zuzana Čaputová prehovorila k štátnikom sveta na Valnom zhromaždení OSN. V čase pandémie a klimatickej krízy nie osobne, ale prostredníctvom videa, tak ako ostatní lídri. Aké bolo jej posolstvo svetu?

***

4.

V Bielorusku to vrie, ľudia sú v uliciach, krajina je na rázcestí. Prezident Lukašenko sa dal tajne inaugurovať. Situácia je zatiaľ v slepej uličke, ale podľa analytika Pavla Demeša sú jeho dni zrátané. Prečo si to myslí?

***

5.

Slovenská ekonomika vysiela pozitívne čísla. Neznamená to, že nepríde k prepadu ekonomiky, ale vyzerá to, že bude miernejší, než uvádzali predošlé odhady. Pozrite si, ako vyzerá najnovšia makroekonomická prognóza.

***

6.

Potrebujete rýchlo peniaze? Môžete siahnuť po spotrebných úveroch – aké sú ich výhody a riziká? Dozviete sa to v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze od Maroša Ovčarika z portálu Financnykompas.sk.

***

7.

Aj smutné udalosti nakoniec skončia v rukách úradov. Týka sa to tiež dedičstva. Ako to vyzerá, keď existuje závet, si pozrite v relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo. Poradí vám Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH.

***

8.

Vláda sa stále nevzdala predstavy, že potrebuje vládne noviny. Čoskoro by sa mala rozbehnúť súťaž na ich tlač. Nie každý člen vlády je z vládnych novín nadšený. Podľa minstra hospodárstva Richarda Sulíka sa však budú dať využiť – na krájanie zemiakov, na balenie jabĺk…

***

9.

V Košiciach je rozostavaný krásny futbalový štadión – podarí sa ho dostavať a zahrá si na ňom aj slovenská reprezentácia?

***

10.

Bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič o prvom polroku vlády Igora Matoviča. Má radšej sám seba ako ostatných, hovorí o premiérovi exprezident.