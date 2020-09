Matovič: Na hromadných podujatiach bude môcť byť najviac 50 ľudí

Pre všetky hromadné podujatia budú rovnaké podmienky, či pôjde o cirkevné, kultúrne alebo tie športové. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že pre všetky podujatia bude platiť maximálny počet účastníkov, a to 50.

Podotkol, že ide o návrh zo strany hlavného hygienika, ktorým chceli situáciu korigovať, aby nevznikali „škriepky“ medzi jednotlivými oblasťami. Opatrenie by malo byť zverejnené ešte dnes.

VIDEO: Minister vnútra Roman Mikulec a premiér Igor Matovič pred rokovaním vlády.

„Keď tam bude napríklad 50 športovcov, teda športovci plus realizačný tím, čo je plus – mínus tak pri extraligovom hokejovom zápase, tak, áno, budú bez divákov. Keď v divadle budú mať 20 hercov, tak môžu si to doplniť tými 30 ľuďmi ako divákmi. Keď bude nejaké iné podujatie, napríklad omša, kde bude kňaz a desať miništrantov, tak tiež si to môžu doplniť veriacimi,“ vysvetlil Matovič.

Premiér dodal, že na posilňovňu sa toto opatrenie nebude vzťahovať, pretože ide o prevádzku a nie hromadné podujatie. Svadobná hostina by taktiež nemala byť chápaná ako hromadné podujatie, no na sobáš by sa opatrenie podľa neho vzťahovať malo.

Krajčí: Niektoré operácie sa budú musieť preložiť

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pripustil, že sa niektoré operácie či vyšetrenia budú musieť v súvislosti so situáciou okolo koronavírusu preložiť. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády.

„Dostávame sa do situácie, keď sa potrebujeme zamýšľať nad reprofilizáciou. V nemocniciach sa reprofilizácie začali. V princípe, keď sa reprofilizujú lôžka, ktoré mali slúžiť na liečbu iných typov ochorení, tak sa, žiaľ, budú musieť niektoré odkladné operácie alebo vyšetrenia preložiť,“ uviedol s tým, že sa už reprofilizovala nemocnica v Nitre, čiastočne v Trenčíne, Ružomberku a pripravuje sa aj nemocnica v Poprade.

Núdzový stav má podľa šéfa rezortu zdravotníctva zmysel v zdravotníckych zariadeniach, kde sa napríklad v rámci nemocníc, ktoré sú v mobilizácii, môžu presúvať zamestnanci v rámci týchto zariadení tak, aby mohli zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ktorí napríklad budú prijímaní do nemocníc na reprofilizované lôžka s ochorením COVID-19. „Verím, že keď dobre zatiahneme ručnú brzdu, za pár týždňov sa nám to podarí nejako ustáliť,“ doplnil.

Rovnako komentoval obmedzenie hromadných podujatí na maximálne 50 ľudí, takýto krok sa mu zdá rozumný. Testovacie kapacity podľa jeho slov neboli dosiahnuté. Do týždňa by mali byť antigénové testy, ktoré podľa Krajčího výrazne zvýšia testovanie. Veľmi dôležité je podľa neho testovať zdravotnícky personál, pacientov, ktorí prichádzajú do zdravotníckych zariadení, v domovoch sociálnej starostlivosti klientov a zamestnancov či tiež na rizikových hraniciach a ďalej, ako bude potrebné.

Sulík nevidí dôvod vyhlásiť núdzový stav pre celú krajinu

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pred rokovaním vlády uviedol, že nevidí dôvod na vyhlásenie núdzového stavu pre celú krajinu. Premiér Matovič tvrdí, že núdzový stav by mal byť vyhlásený pre všetky rezorty.

„Spravím všetko preto, aby sme nemali ekonomický lockdown, ale ak, tak len spoločenský,“ uviedol šéf rezortu hospodárstva. Poznamenal, že sa o zavádzaní núdzového stavu bude diskutovať na vláde. Tvrdí, že na koaličnej rade to neriešili. Ako dodal, vypočuje si argumenty.

Premiér podotkol, že na vláde bude komunikovať to, na čom sa dohodol ústredný krízový štáb. „Názor bol taký, aby bol vyhlásený na všetky rezorty,“ priblížil Matovič. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) poznamenal, že núdzový stav sa zavádza, „aby sme boli pripravení, keď sa budú čísla zhoršovať, mohli prijímať oveľa rýchlejšie opatrenia.“ Zároveň dodal, že na vládu prichádza aj s návrhom opäť zaviesť permanentný krízový štáb.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) v súvislosti so zavedením núdzového stavu uviedol, že je dôležité, aby sa pre krajinu rozhodlo v prospech zdravia obyvateľov. Podľa neho ide o základnú vec. Myslí si, že sa núdzovému stavu nevyhneme a ako tvrdí, „vždy bude za prísnejšie opatrenia ako za tie voľnejšie“.

Krajniak: Situáciu v zariadeniach sociálnych služieb zvládame lepšie ako na jar

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s pandémiou sa zatiaľ zvláda lepšie ako počas tohtoročnej jari. Uviedol to pred rokovaním vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že rezort mapuje situáciu a podľa ministra vyhlásenie núdzového stavu v zariadeniach sociálnych služieb pomôže vláde rýchlejšie reagovať na vývoj situácie.

„Nákaza sa šíri oveľa rýchlejšie ako na jar, máme problém v tom, že keď raz jeden nakazený donesie nákazu do zariadenia, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa nakazia aj ostatní. To, čo mňa veľmi teší, je, že sme poučení z jari a darí sa nám zo zdravotného aj karanténneho hľadiska lepšie zvládať jednotlivé prípady a ohniská. Priebehy sú zatiaľ lepšie ako na jar, ale to je vďaka lekárom a pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí už vedia, akým spôsobom izolovať tých, ktorí sú nakazení, a vďaka ich obetavosti,“ povedal Krajniak.

Ministerstvo má k dispozícii pravidelne aktualizované informácie z regiónov v jednotlivých zariadeniach. „Máme pár ohnísk na Považí, pár ohnísk na Šariši a potom v Komárne. Samozrejme, že návštevy sú obmedzené všade tam, kde je akákoľvek pravdepodobnosť prenosu nákazy. Faktom je, že máme ešte stále väčšinu Slovenska takú, kde to ohrozenie nie je až také zlé,“ povedal Krajniak.

Ministerstvo aj napriek tomu odporučilo všetkým zariadeniam, aby obmedzili návštevy na minimum, výnimkou sú len prípady umierajúcich pacientov. „Podporujem to, čo bolo na jar, aby v zariadeniach sociálnych služieb bol vyhlásený núdzový stav. Neznamená to, že sa život v krajine zásadným spôsobom zmení, iba nám to ako štátu zlepšuje možnosti operatívnejšie a rýchlejšie pomáhať zariadeniam sociálnych služieb, ktoré budú mať nejaký problém,“ skonštatoval minister práce.

Rezort podľa jeho slov nemá problém ani s distribúciou ochranných pomôcok. „Máme to nastavené tak, že do štyroch hodín sme schopní dozásobiť ktorékoľvek zariadenie kdekoľvek na Slovensku,“ dodal Krajniak.