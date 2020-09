Rooseveltka popiera, že pracujú aj infikovaní lekári

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici vraj niekoľko dní tajila, že má lekárov pozitívnych na COVID-19. Na sociálnej sieti sa dokonca objavila informácia, že ak nemajú klinické príznaky, naďalej ich nútia pracovať. Vedenie to však rázne dementovalo.

Kritici, ktorí sa ozvali na sociálnej sieti, označili situáciu v banskobystrickej nemocnici za škandalóznu. Do rúk sa im vraj dostal záznam zo zasadnutia krízového štábu nemocnice podpísaný jej námestníkom.

„Doslova sa v ňom uvádza, že ide o lekárov neurologickej, traumatologickej a onkologickej kliniky. Nariadenie krízového štábu znie jasne – zamestnanci s pozitívnym testom, bez klinických príznakov, môžu pracovať s respirátorom FFP3 bez dychového ventilu. Doma môžu zostať, iba ak sa u nich objavia príznaky,“ uviedli.

Podľa nich sa mala nákaza dostať do nemocnice zo známej svadby v Bardejove. „Je to hazard, zľahčovanie situácie? Žiadna iná nemocnica zatiaľ pozitívne testovaných lekárov do práce nepovolala,“ doplnili. Mnohí pod príspevkom reagovali, že tomu neveria a musí ísť o hoax.

Hovorkyňa Rooseveltky Ružena Maťašeje vysvetlila, že pozitívny výsledok testovania na COVID-19 malo desať ich lekárov z troch oddelení. Upozornila, že nepracujú a všetci sú momentálne v karanténe.

„K nakazeniu pozitívnych zamestnancov došlo počas víkendu z 19. na 20. septembra. Prvú informáciu o pozitivite dostala naša ústavná epidemiologička 25. septembra. Počnúc týmto dátumom sme začali realizovať opatrenia v zmysle odporúčaní hlavného hygienika,“ objasnila Maťašeje. Dovtedy podľa nej neexistovala príčinná súvislosť prijímať akékoľvek opatrenia.

„Našou hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pretože dlhodobo zabezpečujeme koncovú starostlivosť v celom kraji. Princíp samotného povolania nám nedovolí, aby sme ju, ak je to možné, nejakým spôsobom obmedzili,“ podčiarkla hovorkyňa.

Situáciu vraj konzultovali s hygienikom, infektológom, epidemiológom a mikrobiológom, pričom prešetrili a ďalej prešetrujú kontakty. „Zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnymi lekármi, sú postupne testovaní. Opätovne boli poučení a inštruovaní o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,“ povedala Maťašeje. Doplnila, že vzniknutá situácia poskytovanie zdravotnej starostlivosti zatiaľ neovplyvnila.