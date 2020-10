Bojnická nemocnica balansuje na okraji finančnej priepasti

Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach hrozí finančný kolaps. Na budúci rok by jej účty mohli zablokovať exekútori.

Dôvodom sú niekoľkomiliónové dlhy súkromným dodávateľom a končiaca exekučná amnestia. Rezort zdravotníctva už rokuje s ministerstvom financií o poskytnutí ďalších prostriedkov pre nemocnice. Dlhy samosprávnych aj štátnych nemocníc začína skupovať jedna firma. Tá tvrdí, že sa chce so všetkými na splátkach dohodnúť.

Nemocnica je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten chce vzniknutú situáciu urýchlene riešiť. „Župa sa usiluje hľadať možnosti riešenia tejto situácie a preto iniciovala zmenu legislatívy, zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,“ spresnila pre Pravdu Lenka Kukučková, hovorkyňa kraja. Zákon upravuje oslobodenie od exekúcií. Ide o návrh na posun termínu exekúcie z 31. decembra 2020 do 31. decembra 2025. „Zároveň budeme žiadať ministra zdravotníctva Marka Krajčího o zaradenie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov do pripravovaného procesu oddlžovania,“ dodala Kukučková.

Jedenásť miliónov

Nemocnica ku koncu júla eviduje záväzky po lehote splatnosti vo výške 11 623 250 eur, z toho 5 480 163 tvoria dlhy voči dodávateľom, zvyšok sú resty voči Sociálnej poisťovni. „Dôvodom zadlžovania bojnickej nemocnice sú nedostatočné úhrady zdravotných poisťovní za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré nezohľadňujú náklady nemocnice, najmä neustály rast mzdových nákladov a zvýšené náklady nemocnice v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19,“ vysvetlila Kukučková.

Podľa trenčianskeho krajského poslanca Michala Ďurejeho pohľadávky vo výške niekoľko miliónov eur kúpila spoločnosť BFF Central Europe. „Reálne máme niekoľko mesiacov na to, aby sme niečo s miliónovými pohľadávkami urobili. Problémovo sa javia pohľadávky voči spoločnosti BFF, ktorá neprihlásila do oddlžovania svoju pohľadávku,“ ozrejmil poslanec. Podľa predsedu kraja Jaroslava Bašku (Smer) spoločnosť BFF skúpila pohľadávky nielen bojnickej, považskobystrickej a myjavskej nemocnice, ale aj štátnych nemocníc. „Chceme vládu požiadať o predĺženie exekučnej amnestie pre nemocnice až do roku 2025, ako aj o oddlženie ďalších nemocníc, nielen štátnych. Systém, ktorý je nastavený zo zdravotného poistenia, nestačí financovať nemocnice,“ skonštatoval Baška.

BFF bude rokovať

Spoločnosť BFF Central Europe chce o vzniknutej situácii diskutovať. Firma spravuje a nakupuje pohľadávky voči verejnému sektoru. "Naším cieľom je pokračovať v prebiehajúcich rokovaniach s jednotlivými nemocnicami, ako aj s ministerstvom zdravotníctva o umožnení splácania ich záväzkov. V tejto veci sme mali niekoľko stretnutí s cieľom zabrániť hroziacim exekúciám a súčasne umožniť nemocniciam splácať svoje dlhy. Z dôvodu dôvernosti obchodných zmlúv nezdieľame žiadne ďalšie informácie, “ zareagoval pre Pravdu konateľ spoločnosti Marek Duban. Na otázku, v akej výške už spoločnosť odkúpila pohľadávky a koľkých nemocníc sa to týka, neodpovedal.

Rezort zdravotníctva o probléme bojnickej nemocnice vie, zaoberať by sa ním podľa ministerstva mal najmä Trenčiansky samosprávny kraj. Zdôraznilo, že snahou ministerstva je, aby v zdravotníckych zariadeniach k exekúciám vôbec nedošlo. „Dlhodobo spolupracuje s ministerstvom financií na riešení, ktoré by zamedzilo medziročnému narastaniu záväzkov po lehote splatnosti,“ uistila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Dôvodom dlhov v niektorých štátnych nemocniciach je podľa nej nízka efektivita. „Tá je zapríčinená neoptimálnym využívaním ľudských zdrojov a často napríklad aj nevýhodnými zmluvami uzavretými v minulých obdobiach,“ spresnila Eliášová.

Rezort preto podľa nej presadzuje efektívne riadenie nemocníc, zosúladenie účtovníctva, rovnaké mesačné plánovanie, centrálne obstarávanie tovarov, služieb či liekov, zavádza jednotnú správu záväzkov. Cieľom je nastaviť prísny mechanizmus riadenia pre jednotlivé manažmenty nemocníc. „V budúcnosti využijeme aj centrálne obstarávanie prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zámerom je riadiť ústavné zdravotnícke zariadenia ako sieť,“ dodala Eliášová. Rokovania o možných dodatočných zdrojoch pre systém verejného zdravotného poistenia pokračujú. „Výška potrebného dofinancovania závisí aj od ďalšieho vývoja ekonomiky na Slovensku, od čoho sa odvíjajú aj platby poistného od ekonomicky aktívnych osôb. Definitívne rozhodnutie zatiaľ prijaté nebolo,“ dodala hovorkyňa.