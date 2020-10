Na súde ako na trhu. V Žiline sa dala kúpiť sloboda za 10–tisíc

Kupčenie so spravodlivosťou nie je vlastné len hlavnému mestu, kde sa sústreďuje najviac bohatstva v krajine a žijú v ňom najvplyvnejší ľudia. V Žiline sa rozsudky predávali ako na trhu. Sudcovia dokázali zrušiť rozsudok s 12–ročným trestom už za 10–tisíc eur. Vyplýva to z uznesenia súdu, ktorým boli vzatí do väzby štyria právnici – sudcovia i advokáti.