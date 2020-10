Za smrť Sebastiána sa zodpovedajú lekárky aj sestričky

Jeho rodičia sa obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten konštatoval, že dieťa nedostalo v nemocnici včas potrebnú liečbu a zomrelo v dôsledku ťažkého opuchu mozgu. Za jeho smrť dostala nitrianska nemocnica neskôr pokutu 8 500 eur.

Prokuratúra viní Silviu L. z toho, že okrem iného nezabezpečila štandardný liečebný postup pre Sebastiána a nesprávne ho liečila inzulínom v prvej hodine liečby, čo zvýšilo riziko opuchu mozgu. Silvia M. zasa podľa obžaloby chlapca nedostatočne sledovala a nerozpoznala včas opuch mozgu. Sestry následne nedostatočne zabezpečili zdravotnú starostlivosť o chlapca a nedôsledne dohliadali na prístroje, ktoré sledovali jeho vitálne funkcie.

„Tým porušili dôležité povinnosti, ktoré im vyplývali zo zamestnania, pričom v dôsledku reťazenia nedostatkov a pochybení sa zhoršil zdravotný stav pacienta natoľko, že došlo k zástave dýchania, k zástave srdca, čím inému spôsobili smrť z nedbanlivosti,“ povedal prokurátor.

Bývalá primárka Silvia L. je presvedčená, že je nevinná. Podľa jej slov chlapčeka liečili správne a ak ich obžaloba viní z toho, že pri opuchu mozgu, ktorý sa u dieťaťa prejavil, môže ísť o následok rýchleho podávania tekutín, mýli sa. Ako povedala, Sebastiána od prijatia na JIS-ku neustále monitorovali, zdravotný personál mu bol vždy nablízku. Rovnako uviedla, že prístroje fungovali tak, ako mali. „Moja klientka nepostupovala v rozpore s právnymi predpismi alebo dostupnými poznatkami lekárskych vied. Nebol zistený skutkový a právny stav v takom rozsahu, aby voči nej bola podaná obžaloba,“ konštatoval jej obhajca.

Ako a prečo došlo u chlapca k opuchu mozgu, sa vyjadria až znalci v ďalších dňoch pojednávania. Exprimárka Silvia L. pred súdom tvrdila, že opuch môže vzniknúť aj napriek správne poskytnutej liečbe a sudcu upozornila na to, že Sebastiánove zdravotné problémy trvali dlhší čas, neprejavili sa v deň, keď ho priviezli do nemocnice.

Rodičia Sebastiána Dominika a Anton, ktorí si po smrti syna zmenili priezviská na Sebinkovci, len ťažko zadržiavali slzy. „Je pre mňa veľmi ťažké počúvať, ako sa niekto bráni a tvári sa, že je nevinný, aj keď som presvedčená o tom, že to, čo je v obžalobe, je pravda. Snažím sa veriť v to, že rozhodnutie súdu bude spravodlivé,“ povedala so slzami v očiach Dominika Sebinková. Ako odškodné za smrť svojho syna žiadajú rodičia od obžalovaných tristotisíc eur.