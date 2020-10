ONLINE: Trump ide do karantény, má poradkyňu s koronavírusom

5:50 Americký prezident Donald Trump sa spolu s manželkou Melaniou uchýli do karantény. Oznámil to na twitteri po tom, keď sa nákaza koronavírusom potvrdila u jeho blízkej poradkyne Hope Hicksovej. V izolácii by mali prezident a prvá dáma byť najmenej do okamihu, keď dostanú výsledky testov na vírus SARS-CoV-2, ktorým sa obaja podrobili, informovala agentúra AP.

„Hope Hicksová, ktorá tvrdo pracovala, bez toho aby si dala čo len malú prestávku, práve dostala pozitívny test na COVID-19. Hrozné!“ napísal Trump na twitteri. „Prvá dáma a ja čakáme na výsledky našich testov. Medzitým začneme karanténny proces!“ dodal.

Krátko pred prezidentovým oznámením americké médiá informovali, že sa blízka Trumpova poradkyňa Hope Hicksová nakazila koronavírusom. Pozitívny výsledok testu dostala podľa agentúry AP vo štvrtok. Hicksová pritom v utorok letela s prezidentom na palube špeciálu Air Force One na predvolebnú debatu do Clevelandu a v stredu vrtuľníkom Marine One na míting do Minnesoty. Podľa AP začala Hicksová mierne príznaky choroby COVID-19 pociťovať pri návrate z Minnesoty. Bývalá modelka Hicksová pôsobila na čele tlačového oddelenia Bieleho domu od Trumpovho nástupu do funkcie prezidenta v roku 2016. Vo februári 2018 z preziden­tových služieb odišla, tento rok vo februári sa však vrátila a v Bielom dome pôsobí ako poradkyňa.

Pred oznámením na twitteri Trump v telefonickom rozhovore so stanicou Fox News povedal, že nevie, či sa od Hicksovej nakazil. „Trávime s ňou veľa času,“ priznal. Dodal, že on i jeho manželka Melanie sa nechali otestovať a teraz čakajú na výsledky. „Išiel som len na test a uvidíme, čo sa stane,“ povedal. Podľa AP je Hicksová zatiaľ najbližším spolupracovníkom prezidenta, u ktorého sa preukázala nákaza koronavírusom. V minulosti sa infekcia potvrdila u tlačovej hovorkyne viceprezidenta Mikea Penca Katie Millerovej, bezpečnostného poradcu Roberta O'Briena či jedného z prezidentových komorníkov. Kvôli predchádzajúcim prípadom nákazy začal Biely dom prezidentových spolupracovníkov denne testovať. Opatrenie sa týka podľa AP napríklad aj novinárov. Ako často sa necháva testovať sám prezident, nie je známe.

V Spojených štátoch sa koronavírusom od začiatku epidémie nakazilo už viac než 7,2 milióna ľudí. Viac ako 207 000 nakazených s COVIDOM-19 zomrelo.