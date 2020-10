Krištúfková navrhuje odloženie vzniku informačného systému sociálnych služieb

Zavedenie jednotného systému zberu údajov o sociálnych službách sa má odložiť o jeden rok. Namiesto spustenia od 1. januára budúceho roka sa má posunúť na 1. január 2022. Jeho správcom malo byť ministerstvo práce. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú do parlamentu predložila koaličná poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). Parlament by sa mal právnou normou zaoberať na októbrovej schôdzi.