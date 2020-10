V doplňujúcich voľbách si volia starostov či poslancov, pre Covid-19 platia prísne opatrenia

V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.