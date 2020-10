Kollár má strach z koronavírusu, môže paralyzovať parlament

VIDEO: Čo žiadal Peter Pellegrini (Hlas) od Roberta Fica (Smer) po parlamentných voľbách? Prečo poslanci okolo Pellegriniho nechcú odvolávať ministra Milana Krajniaka? Akú dohodu má Pellegrini s Borisom Kollárom (Sme rodina)?

Peter Pellegrini bude podpredsedom parlamentu až do novej schôdze, ktorá sa začne 20. októbra. Podľa šéfa opozičnej strany Smer Roberta Fica je za tým dohoda medzi Pellegrinim a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina).

„Máme tu nepríjemnú situáciu s koronavírusom. Je vysoko pravdepodobné, že môžeme skončiť ako vedenie parlamentu v karanténe. Preto je veľmi dôležité, aby som mal všetky štyri podpredsednícke miesta permanentne obsadené,“ vysvetlil pre Pravdu Kollár, prečo požiadal Pellegriniho, aby s odchodom z funkcie ešte počkal.

Dodal, že ak by išli niektorí poslanci do karantény čo i len na päť dní, parlament by nebol schopný zasadnúť ani na mimoriadnej schôdzi, o ktorú žiada práve Smer.

„V tejto situácii som jednoducho Petra Pellegriniho požiadal, aby mi zloženie funkcie dal k 19. októbru, pretože vtedy už budeme môcť zvoliť jeho nástupcu,“ podotkol predseda parlamentu.

Ficovi najviac prekáža, že Pellegrini z postu podpredsedu parlamentu odchádza už niekoľko mesiacov. „V júni povedal, že odchádza 1. septembra. Potom to bolo 30. septembra, zrazu je to už 19. októbra,“ pripomína Fico, podľa ktorého môže ísť o dohodu medzi odídencami zo Smeru a šéfa parlamentu Kollára.

„Nemám žiadnu dohodu s odídencami zo Smeru,“ tvrdí však Kollár. Dodáva, že o jeho žiadosti, aby Pellegrini zostal vo vedení do novej schôdze, vedia aj jeho koaliční partneri. „Informoval som kolegov na koaličnej rade, že takto to plánujem urobiť,“ hovorí Kollár.

Pellegriniho na post podpredsedu nominoval Smer. Keď však začiatkom júna stranu opustila tzv. Pelleho jedenástka, Smer si začal nárokovať podpredsednícky post. Počas leta Pellegrini naznačoval, že by sa k nemu mohli pridať ešte ďalší poslanci, čím by sa oslabila pozícia Smeru. Nakoniec však má Smer 26 poslancov, ďalšia opozičná strana ĽS NS 14. Pellegrini a odídenci zo Smeru založili vlastnú stranu Hlas, plénum však nepodporilo vznik poslaneckého klubu.