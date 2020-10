Čo dostalo 'finančáka' Makóa do väzby? Nadutosť a účtovníčka

Spolupracoval s mafiánskou skupinou takáčovcov. Zháňal im informácie, varoval pred policajnými raziami polície, zasiahol, keď bol niektorý z nich stíhaný. Okrem podporovania zločineckej skupiny sa mal bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó dopustiť aj nezákonného zadržiavania a vydierania. Vyplýva to z uznesenia, ktorým vzal súd niekdajšieho záujemcu o funkciu prvého policajného viceprezidenta do väzby.

Ešte na jar v roku 2018 sa Makó po odchode Jaroslava Málika uchádzal o funkciu prvého viceprezidenta Policajného zboru. Riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy sa vtedy spomínal už ako istý nominant. Pre denník Pravda vtedy potvrdil, že o menovaní do tejto funkcie hovoril so všetkými poslednými ministrami od Roberta Kaliňáka cez Tomáša Druckera až po Denisu Sakovú. Nakoniec však neuspel a prvým viceprezidentom sa stala Jana Maškarová.

Dôvody, prečo Makó vysoký post v polícii nedostal, zverejnené neboli. Makó známy svojimi nadštandardnými majetkovými pomermi tak ostal pôsobiť naďalej v pozícii riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy, ktorú zastával od roku 2014. Nakoniec ale skončil aj tam, keď ho k 2. júnu 2020 odvolala dnes už tiež bývalá prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Ukazuje sa, že problémom mohla byť jeho minulosť a väzby na podsvetie. Kvôli nim bol Ľudovít Makó 17. septembra skoro ráno vo svojom dome v obci Jelenec pri Nitre zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou v rámci akcie „Boží mlyn“.

Po domových prehliadkach ho vyšetrovateľ obvinil zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, pre zločin obmedzovania osobnej slobody a pre obzvlášť závažný zločin vydierania.

„Nejde o bežného príslušníka Orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), ktorý sa spreneveril svojmu povolaniu a vedome svojou činnosťou napomáhal zločineckej skupine v páchaní trestnej činnosti, ale o bývalého vysokopostaveného funkcionára, ktorý z titulu svojho postavenia vedome, sám alebo prostredníctvom ďalších osôb, zháňal informácie, ktoré následne predával zločineckej skupine. Rovnako z titulu svojho postavenia sa či už sám alebo sprostredkovane snažil vplývať na rozhodnutia OČTK a súdov vo vzťahu k členom zločineckej skupiny,“ uvádza sa v uznesení, ktorým sudca Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie Ján Giertli 19. septembra rozhodol o jeho vzatí do väzby.

„Súd zistil, že návrh prokurátora je v celom rozsahu odôvodnený a je podložený obsahom vyšetrovacieho spisu a dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise,“ konštatoval sudca. Záruku dôveryhodnej osoby – katolíckeho kňaza, ktorý Makóa na základnej škole vyučoval náboženstvo, preto sudca neprijal. Rovnako ani písomný sľub obvineného, navhrhovaný dohľad probačného a mediačného úradníka či finančnú záruku vo výške 100-tisíc eur.

Hral sa na vyšetrovateľa

Makó je podľa polície podporovateľom známej bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov. Spolupracoval s nimi údajne najneskôr od októbra 2011, kedy sa mal dopustiť aj obmedzovania osobnej slobody a vydierania.

Makó podľa vyšetrovateľov ako zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby Abas SK Management prišiel zločinecej skupine pomôcť vyšetriť krádež stavebného materiálu zo skladov v logistickom centre, ktorého ochranu mala na starosti bezpečnostná služba tejto mafiánskej skupiny.

„Prítomných skladníkov zhromaždili proti ich vôli do priestorov kuchynky, pričom vedúceho skladu držali oddelene a proti vôli v jeho kancelárii a všetkým osobám oznámili, že priestory nemôžu opustiť, majú zakázané medzi sebou komunikovať, majú zakázané telefonovať s tretími osobami a chodiť na toaletu, pričom následne si obvinený v čase od 15.30 do cca 23.15 hod. za asistencie členov výjazdu nechal postupne predvádzať do zasadačky jednotlivo všetkých poškodených skladníkov, s ktorými následne realizoval proti ich vôli výsluch,“ popisuje vyšetrovateľ.

Medzi svedkami sú okrem jedného z členov skupiny aj vtedajší skladníci. „Všetci skladníci zhodne uviedli, že boli v priestoroch skladu zadržiavaní proti ich vôli, pričom im zo strany členov „čierneho“ výjazdu bolo zakázané medzi sebou komunikovať, slobodne sa pohybovať, resp. telefonovať. Taktiež zhodne potvrdili, že boli vypočúvaní ku skutočnostiam, ktoré sa týkali zmiznutého tovaru. Počas rekognície svedok opoznal a označil obvineného ako osobu, ktorá viedla jeho výsluch a vyvíjala na neho nátlak v logistickom centre,“ potvrdzujú podľa uznesenia viacerí svedkovia.

Keď sa mu nedarilo zistiť ako ku krádeži materiálu došlo, svoj nátlak začal stupňovať až k vydieraniu jednej zo zamestnankýň skladu.

„Na tieto nepodložené krivé obvinenia reagovala plačom. Napriek zjavnému zlému citovému rozpoloženiu svedkyne stupňoval obvinený nátlak na jej osobu a začal sa jej vyhrážať, že má dosť dôkazov, aby ju nechal zavrieť a argumentoval aj tým, že ju odsúdi za danej situácie každý sudca, po čom sa pod uvedenými hrozbami svedkyňa – poškodená „zlomila“.

Následne jej obvinený uviedol, že musí podpísať zápisnicu na 100-tisíc eur, čo je jediná cesta, ako sa môže vyhnúť trestnému postihu a následnému väzeniu, že pokiaľ to neurobí, tak pôjde do basy,“ popisuje v uznesení prokurátor.

Tento výsluch si mal Makó dokonca aj tajne nahrávať. „Z výsluch svedka vyplynulo aj to, že obvinený sa v roku 2011 priznal, že si „výsluch“ svedkyne – poškodenej nahrával, pričom pri vytváraní nahrávky postupoval tak, že časti rozhovoru, kedy sa jej vyhrážal, úmyselne nezaznamenal, aby v prípade, ak menovaná celú vec postúpi polícii, mal dôkaz svedčiaci o jeho nevinne. Vo vzťahu k uvedenému je až zarážajúce, že si obvinený takýmto chladnokrvným kalkulom vopred pripravoval a upravoval dôkazy, ktoré mali následne svedčiť o jeho nevinne, a tieto aj predložil vyšetrovateľovi, na ktorých základe bolo následne trestné oznámenie odmietnuté,“ skonštatoval sudca.

Potom ženu v uzamknutom aute odviezli do na notársky úrad, kde pod nátlakom naozaj podpísala notársku zápisnicu o uznaní dlhu vo výške takmer 101-tisíc eur. Výpoveď tejto svedkyne potvrdzuje aj rozsudok okresného a neskôr aj krajského súdu v Bratislave, ktorý vlani v apríli potvrdil neplatnosť podpísaného záväzku.

Necíti sa byť členom organizovanej skupiny

Makó priznal, že udalosti v sklade sa naozaj stali, ale nie spôsobom, ako je to uvedené v uznesení o vznesení obvinenia. Súhlasil aj so zložením osôb, ktoré sa zúčastnili udalostí v sklade. Údajne však nevie o tom, že by sa žene vyhrážal alebo na ňu kričal a nútil do priznania. Tvrdí, že jej len predkladal na stôl rôzne doklady, ktoré preukazovali jej chybné účtovanie a žiadal ju o vysvetlenie, prečo účtovala takýmto spôsobom.

„Obvinený pri výsluchu pred sudcom k veci uviedol, že sa necíti byť členom organizovanej skupiny, pretože zo spisového materiálu nevyplýva, komu mal byť podriadený, alebo koho mal riadiť on a výpovede proti nemu v tomto smere považuje za účelové,“ konštatuje sudca.

Polícia ale zadokumentovala aj ďalšie udalosti, kedy sa mal Makó zločineckej skupine pomáhať už ako šéf finančnej kriminálky.

„Obvinený ako riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy zabezpečil prostredníctvom ďalšej, doposiaľ nestotožnenej osoby, pôsobiacej na Finančnej spravodajskej jednotke, aby vo veci predaja pozemku a následnému toku finančných prostriedkov v celkovom objeme 1 560 000 eur, neboli po vykonaní zaisťovacej akcie na členov skupiny v roku 2017 v prípade nahlásenia neobvyklej obchodnej operácie zablokované účty spoločností, ako aj fyzických osôb, ktoré mali priamy súvis so zločineckou skupinou. Za vyššie opisovanú činnosť obvineného bola jeho osobe vyplatená odmena. Následne časť finančných prostriedkov získaných z predaja pozemku v sume 100-tisíc eur bola vyplatená ako odmena za prepustenie z väzby čelného predstaviteľa skupiny na slobodu,“ tvrdí polícia.

Posledná služba Makóa pre podsvetie sa mala stať v júni 2018, kedy sa už definitívne rozlúčil s možnosťou, že z neho bude prvý policajný viceprezident.

„Tiež bolo z výsluchu zistené, že obvinený ako riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy, poskytol informácie o rozsiahlej akcii zameranej na tzv. „kvízomaty“, aby si tento ošetril svoje podnikanie v uvedenej oblasti hazardných hier a nedošlo k rozsiahlym finančným stratám spôsobených dlhodobým zadržiavaním herných automatov,“ uzatvára obvinenia polícia.

„Je nemysliteľné a absolútne neakceptovateľné v demokratickej spoločnosti, aby osoba, ktorá nemá žiadne oprávnenia vyplývajúce jej zo zákona, zadržiavala inú osobu proti jej vôli, pod nátlakom ju vypočúvala, pričom nedisponovala žiadnymi dôkazmi, a to len za tým účelom, aby dosiahla finančnú kompenzácii určitej straty pre tretiu osobu. Je nanajvýš pravdepodobné, že pokiaľ obvinený vyvíjal iniciatívu v tomto smere pre tretiu osobu s takým zápalom, aký opisujú svedkovia vo svojich výpovediach, a to len kvôli majetkovej ujme spoločnosti, bude v prípade jeho prepustenia na slobodu ovplyvňovať osoby svedkov, resp. spoluobvinených, ktorí ho usvedčujú z jeho trestnej činnosti o to viac, keďže v tomto prípade ide práve o jeho osobu, kde mu v prípade preukázania viny a následného odsúdenia hrozí dlhoročný trest odňatia slobody.“ uviedol pred súdom prokurátor.

