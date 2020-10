Tisícka infikovaných denne. Už na budúci týždeň

V stredu pribudlo 797 nových pacientov, vo štvrtok 679 a v piatok 704. „Slovensko ešte pred týždňom bolo v žltých farbách, menia sa do oranžovej až červenej,“ upozornil po pravidelnom piatkovom stretnutí s konzíliom odborníkov minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Dodal, že sa zdvojnásobil počet hospitalizovaných, zo 119 na 215 (po piatku ich už bolo 275), stúpol aj počet pacientov, ktorí sú umiestnení na JIS a pripojených na pľúcne ventilácie.

Krajčí si je takmer istý, že na budúci týždeň denný prírastok prekoná počet tisíc. „Ešte pred týždňom sme predpokladali, že počty infikovaných sa zdvojnásobia za dvadsať dní. Teraz je to za osem dní.“ podotkol.

Pomôžu vojaci

Krajčí priznal, že regionálne úrady verejného zdravotníctva potrebujú pomoc pri dohľadávaní tzv. kontaktov, teda ľudí, ktorí boli v priamom kontakte s infikovaným. Hygienikom a epidemiológom by mali zrejme už na budúci týždeň pomôcť študenti lekárskych fakúlt a verejného zdravotníctva. „Začali sme rokovania s ozbrojenými silami, aj oni by mohli pomáhať s dohľadávaním infikovaných pacientov,“ poznamenal Krajčí s tým, že rokovania sú čerstvé, iba z piatka.

Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, dodal, že pomáhať budú aj študenti verejného zdravotníctva tretieho ročníka bakalárskeho a prvého a druhého ročníka magisterského štúdia. Podľa neho je dôležité, aby boli rovnomerne rozmiestnení po Slovensku. „Spolu so študentmi piateho ročníka lekárskych fakúlt ich vieme aktivovať v priebehu budúceho týždňa,“ myslí si Jarčuška.

Situáciu na regionálnych úradoch zachraňujú aj bývalí pracovníci či tí, ktorí už odišli do dôchodku, potvrdil aj hlavný hygienik Ján Mikas. „Ťažko povedať, kedy nebudeme stíhať dohľadávať kontakty. Bude to závisieť od toho, ako budú prípady rozložené po Slovensku. Teraz majú najviac práce na Orave v Dolnom Kubíne, tam musíme najviac pomáhať,“ podotkol Mikas. Podľa ministra Krajčího by sa situácia mala zlepšiť, na budúci rok by epidemiológovia mali dostať 24 miliónov eur, aby dokázali nalákať nových ľudí

Hrozba: hromadné podujatia

Minister upriamil pozornosť aj na vyšší počet pacientov nad 65 rokov. Najviac ich je hospitalizovaných v Žilinskom kraji. Opäť varoval pred hromadnými podujatiami. „Každý, kto sa zúčastní v tejto situácii na hromadnom podujatí, je vo vysokom riziku, že bude v kontakte s infikovaným človekom,“ obhajoval Krajčí rozhodnutie o zrušení hromadných podujatí. To podľa neho platí pre všetky vekové kategórie.

Vírus zatvára aj školy. Dosiaľ je ich úplne zatvorených 47 škôl, najviac v okresoch Námestovo, Bardejov, Svidník a Nitra. Po celom Slovensku je zatvorených 495 tried, najviac v Námestove, Starej Ľubovni, ale aj v okresoch Zvolen, Martin, Nitra a Bratislava. Takže aktuálne je doma, čiže nechodí do školy 18 992 žiakov.

Vraj vakcín je dosť

Krajčí odporúča dať sa zaočkovať proti chrípke koncom októbra. Podľa neho je vakcín momentálne dostatok. „Odstránili sme administratívnu chybu jednej firmy, ktorej vakcína vypadla z plnej úhrady poisťovňami. Teraz je už tiež plne hradená,“ pokračoval minister.

Lekárne však zatiaľ hlásia nedostatok vakcín proti chrípke, keďže sa tento rok chce dať zaočkovať oveľa viac ľudí ako vlani.

Keďže vakcína chráni štyri až štyri a pol mesiaca, odporúča dať sa zaočkovať koncom októbra. Tak by mal byť človek chránený koncom zimy až začiatkom jari, keď sa predpokladá vrchol chrípkovej sezóny.

Krajčí sa odstúpiť nechystá

Pri zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii český minister zdravotníctva Adam Vojtěch odstúpil zo svojho postu. Minulý týždeň ho nahradil Roman Prymula.

Slovenský minister zdravotníctva Krajčí jeho vzor nasledovať nechce, ale ak nebude mať podporu kolegov a verejnosti, zváži to. „Keď ma budete veľmi lámať aby som to vzdal, ja som na krajíčku. Keď nebudem mať podporu od svojich kolegov, premiéra a verejnosti, nič ma tu nedrží. Zatiaľ však urobím všetko, čo viem,“ tvrdí Krajčí.

Dodal, že zatiaľ má podporu aj priamo od premiéra.