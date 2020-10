ONLINE: V Česku majú rekordné víkendové čísla nakazených

8:25 Bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ktorému diagnostikovali ochorenie COVID-19, hospitalizovali s obojstranným zápalom pľúc. V sobotu to oznámila jeho manželka Maryna. „Napriek tomu, že má môj manžel obojstranný zápal pľúc, má silnú vôľu a preukazuje to v boji proti chorobe,“ uviedla vo videu na sociálnej sieti Facebook. Päťdesiatpäťročný Porošenko v utorok oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus a doma sa lieči. Politik, ktorý bol prezidentom Ukrajiny v rokoch 2014 – 2019, má cukrovku. Tá sa spája so zvýšeným rizikom komplikácií spôsobených koronavírusom, uvádza agentúra AFP. Ukrajina od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 222-tisíc prípadov nákazy koronavírusom a vyše 4 300 súvisiacich úmrtí. Bývalá premiérka Julija Tymošenková aj manželka súčasného prezidenta Volodymyra Zelenského sa tiež nakazili týmto vírusom a už sa vyliečili.

8:00 V Českej republike pribudlo za sobotu 2 556 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to najvyšší denný nárast počas víkendového dňa od začiatku pandémie, informuje podľa TASR portál Aktualne.cz s odvolaním sa na údaje zverejnené v nedeľu českým ministerstvom zdravotníctva. V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 711 úmrtí (v sobotu ich pribudlo päť) a 40 821 aktívnych prípadov (pokles o 1 499). Hospitalizovaných je 1198 osôb (+64), doposiaľ sa vyliečilo 39 073 ľudí (+4041). Od začiatku pandémie v Česku potvrdili 80 605 prípadov nákazy.

Najhoršia situácia je podľa ministerstva zdravotníctva momentálne v okresoch Uherské Hradiště, Praha-západ a Praha-východ, ktoré sú zaradené do tretieho stupňa pohotovosti, znamenajúci komunitný prenos koronavírusu SARS-CoV-2. Naďalej v ňom figuruje aj hlavné mesto Praha. Od 5. do 18. októbra budú v Česku platiť krízové opatrenia prijaté na základe vyhláseného núdzového stavu. Na 14 dní sa zakazujú koncerty a divadelné predstavenia, pri ktorých sa prevažne spieva, ako aj hromadné akcie pre viac než desať osôb vo vnútorných priestoroch a viac ako 20 osôb vo vonkajších priestoroch. Na území hlavného mesta Prahy a krajov, ktoré sú podľa platného semafora zaradené do oranžovej a červenej farby, bude obmedzená prevádzka stredných, vyšších a vysokých škôl. Ďalšie obmedzenia sa týkajú divadelných, filmových a iných umeleckých predstavení, športových podujatí organizovaných športovými zväzmi a bohoslužieb. Naďalej je obmedzená prevádzka stravovacích zariadení v čase od 22.00 h do 06.00 h.