NÁZOR: U Hegera v knižnici alebo ako sme lovili moderné Slovensko

Nedeľa bola termínom, keď ministerstvo financií sľúbilo zverejniť víziu Moderné a úspešné Slovensko, materiál, popisujúci úlohy, ktoré by mala krajina zvládnuť, aby sa stala európskym tigrom a z ktorého sa bude vyberať, na čo chceme od Bruselu pýtať peniaze z fondu obnovy. Ak by materiál zverejnil rezort ráno, čítali by ste tu prvé dojmy z neho. Keďže sa na Slovensku veci robia na poslednú chvíľu, v tomto prípade po 23.00 h, tak sme boli radi, keď sme prvý materiál vydolovali takmer o 5 minút 12 a hlavný až po polnoci. Hurá, podarilo sa. Tu ich máte.

Vízia je vonku. Slovensko má byť do 10 rokov tigrom EÚ Stiahnite si strategický materiál.

Cesta do Hegerovej elektronickej knižnice nebola jednoduchá. Na webovú stránku ministerstva financií sa pred polnocou ešte dalo prihlásiť, ale k materiálom bola spočiatku cesta zarúbaná. Po kliknutí na odkaz nás štátny server vykázal preč. A to sme skúsili jeden, druhý aj tretí internetový prehliadač – niežeby to malo nejaký efekt, ale pre pokoj duše. Takto to vyzeralo.

Fajn, asi majú plno. Pre enormný záujem o našu víziu, ktorú si možno sťahuje kdekto – od Macrona po Merkelovú, od New Yorku po Peking, od Bratislavy po Košice. Zdvorilo počkáme. Preťažené siete, preťažené servery, nebudeme sa tam tlačiť. Ďalší pokus priniesol zmenu. Naše spojenie už nie je súkromné. A prichádza varovanie, že stránka, ktorá sa vydáva za mfsr.sk sa pokúša ukradnúť naše osobné alebo finančné údaje. Takto nejako.

Nerobme si ilúzie, že by ministerstvo financií nemalo záujem o naše peniaze, ale hádam má aj iné spôsoby, než krádež. Iný internetový prehliadať nám k varovaniu pridáva oznam, že stránka nám môže potiahnuť aj čísla kreditiek, heslá či emailové adresy. Ďalší oznam už hovorí, že (bezpečnostné) certifikáty prislúchajú k iným internetovým doménovým menám, než je to, na ktoré sa snažíme prihlásiť. Skúšame ďalej. Tento web je nedostupný, hlási oznam (to vieme už pekných pár minút), ale pridáva nám ďalšiu informáciu, že stránka môže byť aj natrvalo presunutá na inú adresu. Ako keby pred nami utekala.

Nepredpokladáme, že by ju niekto presúval. Nechcú nám otvoriť dvere, skúšame ísť oknom. Iná cesta môže byť nádejnejšia. A jedno okénečko nám hneď vyskočí. Takéto. Žiaľ, tadiaľ to nepôjde.

Takže opäť na začiatok, opäť klikanie – a sláva. Otvára sa nám možnosť stiahnuť obidva materiály, s trochou problémov, ale nakoniec predsa. Hneď po našom úspechu sa brána zase zavára, stránka je nedostupná. Aj po našich námatkových testoch počas noci. Potom sa rozbehne po piatej ráno, ale tak dýchavične – občas reaguje, občas nie.

Takže komentár k samotným materiálom zatiaľ len jediný – treba zvýšiť financie určené na digitalizáciu. A poriadne…

1.

Desiatky odborníkov dávali dohromady plán obnovy slovenského hospodárstva po pandémii za peniaze Bruselu. Na verejnosť niečo presiaklo, aj prostredníctvom takejto tlačovej konferencie. Veľa z prostriedkov z vyčlenenej sumy musí ísť na zelenú ekonomiku – a o tom bola reč.

2.

Sme vo vojne, povedal premiér Igor Matovič a myslel tým boj s koronavírusom. Svojim kritikom odkázal, aby si štvanie a posmešky nechali na obdobie, keď dáme vírusu na frak. Podľa toho, ako je vírus životaschoopný, tak skoro to nebude.

3.

Sklamali ma nezodpovední ľudia, ktorých je tretina, a preto nám teraz stúpajú čísla nákazy koronavírusom, rozčúlil sa pred časom premiér Igor Matovič. Dodal, že bol až príliš dobrý, ale pre tých zlých si to odnesú všetci. Sťažoval sa aj na ľudí, ktorí mu hádžu polená pod nohy, menovite spomenul iného Igora, doktora Bukovského, ktorého označil za blázna a konšpirátora. Ten iný Igor (Bukovský), ktorý je kritikom súčasného spôsobu riešenia boja proti koronavírusu, odkázal Igorovi (Matovičovi), ale aj iným politikom, že by nemali s ľuďmi zaobchádzať ako so škôlkármi. Od Matoviča navyše žiada ospravedlnenie a pohrozil mu právnymi krokmi.

4.

A keď už je na tapete premiér, z politického záhrobia sa ozval Andrej Danko, ktorý stranu SNS najskôr vytiahol z biedy, dostal do parlamentu, potom ju dokapitánoval späť do podpalubia a keď sa už zdalo, že definitívne skončí ako politická mŕtvola, znovu zobral predsedníctvo strany do svojich rúk. Tvrdí, že ľudia si musia „šialenstvo Matoviča“ vyskúšať, aby pochopili to, čo on a iní politici osobne zažívali v parlamente. Či to bude stačiť, ukáže sa v najbližších voľbách.

5.

Keď premiér stretnutie so šéfom NATO vymení za tlačovú besedu o Banskobystrickom kraji, zrejme musí ísť o niečo vážne. Najvážnejšie posolstvo sa dá zhrnúť do slov „štát sa nenechá šklbať ako hus“. Spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom si Igor Matovič zgustol na kritike vedenia kraja, ktoré údajne chcelo zo štátu vytiahnuť 20 miliónov eur na opravu zničenej cesty II. triedy, pričom analytici štátu spočítali, že na to stačí menej ako polovica. Čo už vládni predstavitelia nepovedali, bolo to, že k polovičnej sume na základe podrobnej projektovej dokumentácie došlo aj samotné vedenie kraja a spomínaných 20 miliónov bol iba hrubý odhad tesne po kalamitnej situácii. Keďže vládni analytici počítali svoje čísla z tejto dokumentácie od kraja, museli to vedieť tiež. Či vedeli, čo vedeli a čo nevedeli premiér s ministrom, to sa zrejme vedieť nebudeme.

6.

Otec a syn Lunterovci, ktorí vedú Banskobystrický kraj, neverili svojim očiam a ušiam, čo vidia a počúvajú. Vicežupan Ondrej Lunter hovoril o facke, ktorú dostali a vyzval premiéra a ministra, aby sa ospravedlnili za slová, ktoré označil za klamstvá. To sa načaká…

7.

Podľa premiéra sme s koronavírusom vo vojne – a keď rinčia zbrane, mlčia múzy. Opatrenia decimujú slovenskú kultúru a ľudí v pozadí, naviazaných na umeleckú sféru. Pripomína to aj Dušan Jarjabek, teraz už dlhoročný poslanec, ale predtým spevák operetný aj operný. Umelci sú na kolenách, hovorí a vyzýva vládu, aby to riešila.

8.

Napriek predpokladom, že koronavírus zrazí ceny nehnuteľností, tie na Slovensku naďalej rastú. Prečo? Aj to sa dozviete v relácii Mariana Nitona Ide o peniaze v debate s Katarínou Kostkovou, riaditeľka pre reality v spoločnosti FinGO.sk.

9.

Môže vás zamestnávateľ prepustiť pre chorobu COVID-19 a aké opatrenia môže vo firme zaviesť? Zuzana Hlavačková v relácii Ide o právo o tom debatuje s Janou Alušíkovou, advokátkou z právnickej kancelárie MPH.

10.

… a jedno šikovné zvieratko na záver. Vrana predviedla adrenalínový spôsob lúskania orechov.