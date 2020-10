Šeliga: Núdzový stav neobmedzuje ľudské práva

Vyhlásenie núdzového stavu momentálne neobmedzuje žiadne ľudské práva a slobody. Povedal to dnes v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). "Muselo by to tam byť napísané explicitne," povedal Šeliga s tým, že momentálne žiadne uznesenie o obmedzení práv vo vyhlásení núdzového stavu uvedené nie je.