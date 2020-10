Líderka bieloruskej opozície Cichanovská bude v Bratislave na Globsecu

Cichanovská sa má v utorok v Berlíne stretnúť s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Diskusia s Cichanovskou o demokratickej transformácii Bieloruska figuruje v programe bratislavskej konferencie vo štvrtok popoludní.

V prezidentských voľbách z 9. augusta sa Cichanovská, ktorá kandidovala namiesto svojho uväzneného manžela, stala hlavnou vyzývatelkou Alexandra Lukašenka. Ten bývalej sovietskej republike vládne už 26 rokov. Po voľbách úrady šiestykrát vyhlásili Lukašenka za víťaza, vzápätí ale v krajine vypukli najväčšie protesty za celú éru autoritatívneho vodcu. Cichanovská bola nasledujúci deň donútená na odchod do Litvy.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa minulý týždeň v Litve ako prvý predstaviteľ veľkej západnej krajiny osobne stretol s Cichanovskou a následne v telefonickom rozhovore so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom povedal, že Cichanovská je pripravená na dialóg a že by s ňou mal ruský prezident začať rokovať. Putin ale Macronovi oznámil, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do záležitostí Bieloruska je „neprijateľný“.