Milanová: Informácie o mojom nahradení počujem prvýkrát

Informácie o tom, že by sa hľadal nový minister kultúry, sa k súčasnej šéfke rezortu Natálii Milanovej (OĽANO) nedostali. "Počujem to prvýkrát," reagovala na novinársku otázku na pondelkovej tlačovej konferencii, na ktorej oznamovala predĺženie výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) na pomoc nezriaďovanej kultúre.

V mimoriadnej výzve, vyhlásenej 18. septembra, sa oprávnení žiadatelia môžu o dotáciu uchádzať do štvrtka 8. októbra. O predĺžení termínu výzvy, ktorá pôvodne mala byť v pondelok uzavretá, informoval okrem ministerky kultúry Milanovej i šéf Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik. Dôvodom je snaha vyčerpať všetky alokované prostriedky.

„Do pondelka o príspevok požiadalo približne 2400 uchádzačov. Ak by všetci žiadali a dostali maximálnu sumu príspevku, teda 3000 eur, dostali by sme sa na sumu približne sedem miliónov,“ uviedla ministerka. Vyzvala preto všetkých, ktorí doteraz váhali, aby sa do štvrtka registrovali vo výzve a požiadali o dotáciu.

Kovalčik pripomenul, že mimoriadna výzva je určená pre výkonných umelcov v jednotlivých oblastiach, ale aj tých, ktorí sa venujú organizovaniu kultúrnych podujatí a ich propagácii. Má pomôcť tým, ktorí „prepadli cez sito“ doterajšej štátnej pomoci na zvládnutie ekonomických dosahov pandémie nového koronavírusu.

Štipendiá nie sú určené len na tvorbu, ale aj na interpretačné výkony, naštudovanie diel a realizáciu častí diela, FPU tak môže podporiť viacerých žiadateľov, ktorých činnosť sa týka jedného diela. Diela je potrebné realizovať do júna 2021, Kovalčik uistil, že prostredníctvom zjednodušeného procesu sa prostriedky dostanú k úspešným uchádzačom čo najskôr.

Výzva v gescii FPU s alokáciou 9,5 milióna eur predstavuje väčšinu prostriedkov takmer z 11-miliónového balíka, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR vyrokovalo s rezortom financií. Pol milióna eur prerozdelí prostredníctvom výzvy Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prostriedky vo výške 700-tisíc eur pôjdu na podporu prevádzkovateľov kín a filmovej distribúcie, distrubuje ich Audiovizuálny fond.

Protest členov kultúrnej obce

Ministerka kultúry sa počas brífingu vyjadrila i k avizovanému zhromaždeniu členov kultúrnej obce a aktérov v kreatívnom priemysle, na ktorom chcú poukázať na to, že sa im nedostáva pomoc od štátu.

„Evidujem frustráciu a ťažkú dobu, v ktorej žijú, môžem však uistiť, že tu na ministerstve naplno makáme. Ale majú takéto právo, takúto možnosť,“ okomentovala ministerka plánované zhromaždenie Spolu za kultúru, ktoré sa má uskutočniť v stredu 14. októbra na Námestí SNP v Bratislave.

Ako informovali organizátori zhromaždenia na sociálnej sieti, ide o apolitickú akciu, a preto si neželajú účasť žiadnych politických strán a ani politické prezentovanie. Protest sa má uskutočniť na Námestí SNP v Bratislave, začiatok je plánovaný na 17:00.

Usporiadateľmi protestu sú Asociácia hudobných klubov Slovenska, Združenie hudobných promotérov na Slovensku a Hudobná únia Slovenska. Záujem o udalosť prejavilo na sociálnej sieti nateraz viac ako 2 200 ľudí.

Ako organizátori vysvetlili v popise protestu, asociácie a združenia pracovníkov v kultúre sa po dlhom neúspešnom vyjednávaní so zástupcami vlády rozhodli verejne poukázať na existenciu a problémy kreatívneho priemyslu a umenia. Na stretnutí prečítajú verejnú otvorenú výzvu vláde a jej predsedovi Igorovi Matovičovi.

„Pokúsime sa pokojnou a kultúrnou formou demonštrovať za svoje práva a za pozornosť zo strany kompetentných úradníkov nášho štátu,“ uviedli. Dodali, že z dôvodu pandémie bude podujatie zorganizované v čo najbezpečnejšom režime.