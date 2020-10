V Rooseveltovej nemocnici ordinovali infikovaní lekári

Poukázali na nariadenie krízového štábu nemocnice, v ktorom sa uvádza, že zamestnanci s pozitívnym testom bez klinických príznakov môžu robiť s respirátorom FFP3 bez dychového ventilu. Doma môžu zostať, iba ak sa u nich objavia príznaky. Hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje reagovala, že pozitívnych majú desať lekárov z troch oddelení a všetci sú v domácej karanténe. Nakaziť sa mali počas víkendu z 19. na 20. septembra.

„Prvú informáciu o pozitivite dostala naša ústavná epidemiologička 25. septembra. Počnúc týmto dátumom sme začali realizovať opatrenia v zmysle odporúčaní hlavného hygienika,“ povedala Maťašeje. Dovtedy podľa nej neexistovala príčinná súvislosť prijímať akékoľvek opatrenia.

Infikovaní lekári tak pracovali v nemocnici päť dní. Nariadenie jej krízového štábu sa podľa Maťašeje týkalo situácie, ako majú ľudia, ktorí v ten deň boli v práci, postupovať. „Výsledky prišli, keď boli dvaja traumatológovia práve v službe. Dokončili ju za použitia prísnych hygienických opatrení. Inak by sme neboli schopní zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na klinike úrazovej chirurgie,“ vysvetlila.

Zároveň objasnila, že v zmysle epidemiologických odporúčaní je vhodné testovať najskôr piaty deň od predpokladaného kontaktu s pozitívnym človekom, lebo dovtedy to môže vykázať falošnú negativitu. „V piatok večer sme mali výsledky pozitívnych lekárov. Ústavná epidemiologička počas víkendu dohľadávala tých, ktorí s nimi boli v úzkom kontakte. Identifikovala 123 zamestnancov, ktorých sme od pondelka postupne začali testovať,“ povedala.

Testovanie za vlastné

Práve to sa stalo ďalším kameňom úrazu. Maťašeje potvrdila, že niektorí zamestnanci boli testovaní na základe svojho slobodného rozhodnutia ako samoplatcovia. Otestovať všetkých v jeden deň by bolo podľa nej kapacitne nemožné. „Vzorky sme vyšetrovali vo vlastných laboratóriách, ktoré riešia tiež vzorky odobraté našim pacientom a všetkým testovaným na veľkokapacitnom odbernom mieste v Banskej Bystrici,“ zdôvodnila. Doplnila, že nikto z týchto testovaných zamestnancov nebol pozitívny. „To znamená, že nákaza sa medzi nimi nerozšírila. Dokazuje to, že dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov má zmysel,“ uzavrela.

Šéf lekárskeho odborového združenia Jozef Baláž vraví, že keď sa o situáciu začali zaujímať aj ako odbory, testovanie sa rozbehlo. Pokračoval, že aféru s pozitívnymi lekármi zverejnila Rooseveltova nemocnica až na výzvu médií. „Určite mali postupovať inak. Pozitívni lekári nemali inú možnosť, ako pokračovať v práci. Vnútorné usmernenie totiž takúto situáciu riešilo pokynom, že lekár má pokračovať za zvýšených ochranných opatrení,“ poznamenal. Podľa neho je škoda, že najtransparen­tnejšia nemocnica nezverejňovala informácie a čakala, kým všetko vyjde von takýmto nešťastným spôsobom. Normálne by vraj bolo oboznámiť verejnosť o tom, čo sa deje, hneď. „V takejto situácii to robí každá nemocnica. Jednoduchšie by to tak bolo aj pre tú našu, rovnako tiež pre lekárov a pacientov,“ mieni Baláž.

Pozitívny ordinovať nesmie

Niektorí ľudia pod príspevkom o pozitívnych lekároch pracujúcich v Rooseveltovej nemocnici na sociálnej sieti tvrdili, že podobná situácia je v nemocniciach na bratislavských Kramároch a v Košiciach. Pokyn, aby pozitívni lekári pracovali, išiel podľa nich z ministerstva zdravotníctva, ktoré sa však proti tomu ešte minulú stredu ohradilo.

„Nie je to pravda. Prioritou je ochrániť zdravie pacientov aj zdravotníckych pracovníkov a celého personálu. Podrobnosti sú zadefinované jasne v Pandemickom pláne SR, v štandardných postupoch a metodických pokynoch, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva,“ reagoval tlačový odbor rezortu. Pripomenul, že v platnosti je tiež usmernenie hlavného hygienika.

„V zmysle tohto usmernenia je v súčasnosti neprípustné, aby pozitívne testovaný zdravotnícky zamestnanec vykonával akúkoľvek prácu v nemocnici. Ak sa v priebehu 14 dní od jeho rizikového kontaktu objavia klinické príznaky ochorenia alebo je test pozitívny, nariaďuje sa mu domáca izolácia,“ uviedlo ministerstvo. „Je na manažmentoch nemocníc, aby zabezpečili plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby rozpisovali tak, aby zohľadňovali personálne stavy,“ doplnil rezort zdravotníctva.