ONLINE: Trump odišiel z nemocnice, opäť rozbehne kampaň

Donald Trump sa vracia z nemocnice do Bieleho domu. Autor: TASR/AP , Evan Vucci

Americký prezident Donald Trump sa vrátil z nemocnice do Bieleho doma a chce rýchlo pokračovať v predvolebnej kampani.

7:25 Počas pandémie koronavírusu celosvetovo stúpla počítačová kriminalita, najmä v prípadoch podvodov na internete a detskej pornografie. Vyplýva to z najnovšej správy európskeho policajného úradu Europol, o ktorej podľa TASR informovala agentúra AFP. K nárastu internetových podvodov výrazne prispel fakt, že ľudia počas pandémie trávia omnoho viac času na internete ako za normálnych okolností, ako aj strach z nákazy, približuje tohtoročná správa na tému počítačovej kriminality. „Podvodníci rýchlo využili pandémiu tak, aby zaútočili na nevinných ľudí s cieľom predať im produkty, o ktorých tvrdili, že zabránia (ochoreniu) COVID-19 alebo ho vyliečia,“ píše sa v správe. V počiatočných fázach karanténnych opatrení, keď bolo občanom nariadené zostať doma, Europol tiež zaznamenal nárast množstva detskej pornografie a materiálov s obsahom sexuálneho zneužívania mladistvých, zverejnených na tzv. darkwebe.

7:10 Mexiko hlási rekordný denný nárast prípadov koronavírusu. Pribudlo ich 28 115. Takisto rekordných je 2 789 úmrtí. Informovalo o tom v pondelok podľa agentúry Reuters mexickej ministerstvo zdravotníctva, ktoré ale zdôraznilo, že vysoké prírastky sú spôsobené zmenou klasifikácie niektorých prípadov nákazy a úmrtia. Predchádzajúci deň Mexiko evidovalo 3 712 novo infikovaných a 208 nových úmrtí. V Mexiku sa doteraz preukázateľne nakazilo 789 780 ľudí a 81 877 ľudí s COVISOM-19 zomrelo. Mexické ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že skokový nárast prípadov infekcie a úmrtia zahŕňa prípady siahajúce až do júna. Ministerstvo totiž rozšírilo definíciu nových prípadov. Teraz sú medzi nakazenými zahrnutí aj ľudia, ktorí mali príznaky a kontakty s pozitívne testovanými, bez toho, aby boli sami testovaní.

6:35 Americký prezident Donald Trump (74) sa po hospitalizácii pre koronavírus SARS-CoV-2 vrátil v pondelok podvečer miestneho času do Bieleho domu. Informovala o tom podľa TASR televízia CNN. Krátko pred svojím prepustením z vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center prezident Trump prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil, že sa „čoskoro vráti“ ku kampani pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Televízia CNN i ďalšie televízne stanice Trumpov odchod z nemocnice vysielali v priamom prenose.

Trump – s rúškom na tvári – vyšiel najprv z budovy nemocnice a potom po schodoch zostúpil k vozidlu triedy SUV, ktoré ho odviezlo k vrtuľníku pripravenému na let k Bielemu domu, kde stroj americkej námornej pechoty pristál po krátkom lete. Po vystúpení z vrtuľníka Trump bez pomoci vyšiel po vonkajšom schodišti. Pred vchodom do budovy si sňal rúško, chvíľu postál a pózoval pre fotografov, potom zasalutoval a vošiel do svojej rezidencie. Prezident USA pri odchode z nemocnice nemal žiadne vyhlásenie pre novinárov, povedal im len: „Ďakujem veľmi pekne“. Niekoľkokrát bojovne zovrel v ruku v päsť alebo urobil gesto „palec hore“. Očakáva sa, že 74-ročný Trump bude pokračovať v zotavovaní v Bielom dome, kde sa o neho bude nepretržite starať tím lekárov a zdravotných sestier. Jeho lekár, Sean Conley, v pondelok novinárom povedal, že Trump je stále infekčný. K Trumpovmu návratu dochádza v okamihu, keď Biely dom ešte len zisťuje veľkosť ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý zistili už u tucta blízkych kontaktov prezidenta.

6:30 Francúzske úrady v pondelok oznámili 5 084 novo nakazených, oproti sobotňajšiemu rekordnému prírastku ide o značný pokles. Nižšia bilancia je však po víkende bežná, keďže sa vykonáva menej testov. Počet novo hospitalizovaných pacientov prvýkrát od 12. apríla prekročil 300, píše agentúra Reuters. Vo Francúzsku je teraz v nemocniciach 7 294 ľudí nakazených koronavírusom, z ktorých je zhruba 1 400 na jednotkách intenzívnej starostlivosti – to je najviac od 28. mája. Najvyšší stupeň výstrahy začne od utorka platiť v Paríži, kde sa na dva týždne uzavrú bary, posilňovne či plavárne.

6:25 Britská vláda začala vyšetrovanie chyby v britskom systéme, ktorý zhromažďuje dáta o nakazených s COVIDOM-19. Kvôli problému sa v systéme neobjavili informácie o 15 841 ľuďoch, u ktorých sa koronavírusová nákaza preukázala. Infikovaní síce dostali informácie o pozitívnom výsledku testu, kvôli problémom sa však zdržalo trasovanie ich kontaktov, a to až o týždeň. Predtým neohlásené prípady britské úrady pridali k víkendovým bilanciám nakazených, v sobotu teda Spojené kráľovstvo ohlásilo 12 872 nakazených a v nedeľu 22 961. Viac ako 66-miliónová Británia hlási z celej Európy najvyšší počet mŕtvych s COVIDOM-19, úrady zaznamenali viac ako 42 000 úmrtí.