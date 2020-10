Epidemiológovia: Sme na hranici svojich možností

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne pracuje už tretí týždeň na hranici svojich možností. Koronavírus zamestnáva osem až deväť interných zamestnancov, ktorí už dostali sľubovanú špeciálnu odmenu. „Na oddelení epidemiológie máme štyroch ľudí, z toho traja sa intenzívne venujú len COVID-19. Jedna kolegyňa sa venuje iným infekčným ochoreniam, ktoré máme hlásené a ktoré musíme riešiť aj počas tejto situácie. Ak je však treba, pomáha aj ona,“ približuje regionálna hygienička Denisa Masárová.

Epidemiológom pomáhajú piati kolegovia vyčlenení z iných oddelení. Šéfka komárňanských hygienikov priznáva, že v niektorých situáciách je problém dohľadávať kontakty. „Závisí to od toho, či ide o bežných obyvateľov alebo sa ochorenie vyskytne vo veľkých kolektívnych zariadeniach,“ pokračuje Masárová. Rovnako sa to odvíja aj od úzkych kontaktov pozitívnych osôb, pretože aj v rámci nich sa môžu vyskytnúť kolektívne zariadenia. Preto je podľa Masárovej náročné určiť, pri akom počte pozitívnych prípadov je dohľadávanie ťažko zvládnuteľné. „Problémy pociťujeme už asi tretí týždeň, odkedy začal počet ochorení v okrese Komárno narastať,“ dodáva.

Minulý týždeň preto zverejnili inzerát, prostredníctvom ktorého zháňajú ľudí na výpomoc. Hľadajú vyštudované sestry či absolventov a študentov odboru všeobecné lekárstvo alebo verejné zdravotníctvo. „Už máme jednu pani, ktorá sa nám prihlásila a má zdravotnícke vzdelanie. Pracovala by u nás na základe dohody o pracovnej činnosti. Z ministerstva zdravotníctva sme dostali ponuku, že nám vedia poskytnúť študentov verejného zdravotníctva,“ približuje regionálna hygienička. Považuje to za najideálnejšie riešenie, preto by túto možnosť riešili ako prvú.

K dispozícii nonstop

Epidemiologickú situáciu sleduje v Topoľčianskom okrese 6 ľudí . „My sme traja, dvoch zamestnancov máme na dohodu na 30 hodín mesačne. Momentálne tu máme aj jednu vysokoškoláčku,“ vyratúva topoľčianska regionálna hygienička Andrea Ondrušová. Dohodári fungujú od 1. septembra, študentka pomáha hygienikom už druhý týždeň v rozsahu 120 hodín. Pomoc si zatiaľ dokázali zabezpečiť v rámci vlastných kontaktov.

Podľa Ondrušovej už cítia únavu, keďže na úrade fungujú sedem dní v týždni. „Mám k dispozícii služobný mobil, na ktorom som k dispozícii 24 hodín denne,“ vysvetľuje. V začiatkoch prvej vlny mávala aj nočné telefonáty, čo bolo neúnosné. Dnes si už v noci odpočinie. Ako ďalej hovorí, zišla by sa im ďalšia pomoc. „Potrebovali by sme minimálne ďalších dvoch ľudí,“ hovorí Ondrušová. Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Topoľčanoch dostal ponuku na pomoc od ozbrojených zložiek, ktoré by vedel využiť v rámci administratívy. Napríklad pri vyhotovovaní zápisníc. „Každý človek, ktorý ide do karantény a žiada karanténnu péenku, to musí mať podložené zápisnicou,“ ozrejmuje šéfka topoľčianskych hygienikov. Na spoluprácu s ľuďmi sa pri dohľadávaní kontaktov sťažovať nemôže. Situáciu im, naopak, uľahčujú firmy. „Automaticky nám nahlásia najbližšie kontakty ľudí na pracovisku. My si ich potom už len obvolávame,“ dodáva. Avizovanú odmenu pre regionálne úrady verejného zdravotnícva si na účtoch našli aj topoľčianski hygienici. Podľa Ondrušovej im bola vyplatená v septembri.

Už sa „nebonzuje“

„Ešte v júni sme stíhali dohľadávať kontakty vlastnými pracovníkmi, teda pracovníkmi odboru epidemiológie. Teraz to už nie je možné. Stiahli sme pracovníkov z iných oddelení, je ich už dvanásť. Sú medzi nimi aj dvaja pracovníci, ktorých sme prijali teraz v pondelok,“ hovorí Ľudmila Bučková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Dodáva, že v novembri nastúpi ďalší nový človek.

Dosiaľ sa im podarilo prijať absolventov odboru verejné zdravotníctvo. Nedarí sa im však nájsť lekára. Hygienici pracujú na dve zmeny, aj po víkendoch. „Rada by som prijala ďalších ľudí z armády, či už do laboratória, alebo do terénu. Uvítame aj takúto pomoc,“ dodala Bučková s tým, že zatiaľ sa aj vďaka nadčasom a práci cez víkendy darí kontakty dohľadávať.

Hovorí, že ľudia, ktorí boli v rizikových, tzv. červených krajinách, sa prihlasujú sami. Podľa Bučkovej zo začiatku viac ľudí „nabonzovalo“ susedov, že boli v červenej krajine, dnes už takéto tipy chodia len zriedka.

Prídu študenti

Šéf Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Tibor Záborský tvrdí, že kontakty zatiaľ dovolávať stíhajú. "Mám na to vyčlenených aj ľudí z iných oddelení, lebo samotní pracovníci oddelenia epidemiológie by to nezvládli,“ povedal. Pri náraste počtu infikovaných im pomôžu aj zamestnanci z Jesseniovej lekárskej fakulty, s ktorými sú tesne pred podpisom dohody o vykonaní práce. Začať by mali už v priebehu tohto týždňa.

"Nejaké vyčlenené peniaze sme na to dostali a dúfam, že budú stačiť,“ hovorí Záborský. Sumu však nekonkretizoval. Keď im financie dôjdu, požiadajú vraj o ďalšie. „Ak ich nedostaneme, budeme si musieť poradiť sami,“ podotkol, no bližšie to nekomentoval. Vypomôžu im ale tiež medici. „Pridajú sa študenti štvrtých ročníkov, ktorí takouto formou absolvujú svoju prax,“ vysvetlil Záborský.

S viac ako stovkou aktívnych prípadov je metropola Turca momentálne na koronavírusovej mape červená. Na trasovanie, teda operátorom sprístupnené údaje pohybu telefónov po Slovensku, ktoré však zatiaľ nefunguje, má zdržanlivý názor. „Možno by to pomohlo, možno nie. Technickú špecifikáciu nepoznáme, takže je zbytočné o tom polemizovať. Zatiaľ je to len vo forme zmeny zákona, ktorý už máme, no v praxi sa to zatiaľ nerealizuje,“ uviedol Záborský. „Teraz sme odkázaní na spomienky konkrétneho človeka – s kým sa stretol, kedy a kde. Pri trasovaní by musela byť špecifikácia na metre, nie na ich desiatky. Neviem, či je takýto systém vôbec technicky možný,“ doplnil.

Ponúkli sa vojaci

„Máme zatiaľ dobrú epidemiologickú situáciu, a tak to stíhame s našimi zamestnancami. Už dlhšie máme prostredníctvom ministerstva zdravotníctva prijatých dvoch ľudí na dohodu. Ale ak by sme mali vyšší nápor, tak nevylučujem, že budeme musieť posilniť oddelenie,“ konštatoval Jozef Varga, poverený zastupovaním regionálneho hygienika. Uviedol, že v pondelok ho už kontaktovali aj ozbrojené sily s ponukou spolupráce, zatiaľ túto službu nepotrebuje využiť.

„Spolupráca s kontaktovanými obyvateľmi je dobrá, no je to o veľkej trpezlivosti, pretože musíme ľuďom vysvetliť, prečo im voláme. Niekedy zaznamenáme nespokojnosť, je to ale spôsobené skôr tým, že sa nám podarí získať viacero kontaktov a kým všetkých oslovíme, už je neskoré popoludnie až podvečer. A vtedy je aj negatívna reakcia,“ poznamenal Varga, ktorý zatiaľ nepociťuje potrebu získavať kontakty prostredníctvom operátorov mobilných sietí.

Ozývajú sa aj sami

Preťažení sú v košickom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. „Mali sme teraz veľa pozitívnych, a tak sa nám zvýšila robota. Už máme troch zamestnancov na dohodu a prijali sme aj jednu študentku. Nestačí to, a ak budú prípady stúpať, budeme musieť prijať ďalších ľudí,“ konštatovala košická regionálna hygienička Zuzana Dietzová.

„Pracujem na posilňovaní úradu. Chceli by sme prijať dvoch zamestnancov na epidemiologické oddelenie do trvalého pomeru,“ konštatovala Dietzová. Epidemiológovia v Košiciach nezaznamenali problémy s neochotou ľudí, ktorých kontaktujú. „Stáva sa však, že niektorí nereagujú na zvonenie, netušia, že im volá niekto z regionálneho úradu. Pozitívne je, že sa nám spätne ozvú, pretože nepočuli zvonenie alebo nemohli práve v danom čase zodvihnúť telefón,“ konštatovala Dietzová.

Epidemiológom zo spišskonovoveského regionálneho úradu verejného zdravotníctva pomáhajú kolegovia z iných oddelení. „Rozdelila som prácu tak, aby neboli paralyzované ostatné oddelenia a zároveň máme troch ľudí na dohodu. S vypätím síl to zvládame,“ konštatovala regionálna hygienička Renáta Hudáková. V okrese Spišská Nová Ves zaregistrovali v nedeľu sedem pozitívnych prípadov. „Ak sa počty budú pohybovať do 20 prípadov, tak to stíhame. Pracujeme však aj počas víkendov,“ doplnila Hudáková, ktorá si vie predstaviť spoluprácu aj s armádou, vyskúšala si to už počas uzatvorených osád v prvej vlne koronavírusu.