Súdna úradníčka Šumichrastová priznala drogovú trestnú činnosť

Jednou z obžalovaných je v tomto prípade bývalá súdna úradníčka Okresného súdu Bratislava I Veronika Šumichrastová, ktorá na začiatku procesu priznala svoju vinu. Rovnako sa za vinného prehlásil aj Jozef H. Naopak, tretia obžalovaná v tomto prípade, Andrea F., účasť na predaji drog poprela. Súd preto vykonáva dokazovanie, len pokiaľ ide o jej vinu.

Pojednávanie bude v tomto prípade pokračovať 15. októbra. V súvislosti s vyhlásením o vine dvoch obžalovaných procesné strany stiahli viaceré návrhy na vykonanie dôkazov. Obhajca Andrey F. však navrhol vypočutie dvoch svedkov a tiež súdneho znalca.

Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahovali začiatkom marca v Bratislave, Nitre a na Záhorí v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Traja obžalovaní sa podľa polície od roku 2017 zaoberali predajom kokaínu, a to prevažne v Bratislave. Akciu s krycím názvom Veža pripravovali policajti niekoľko mesiacov, pričom pri nej zaistili väčšie množstvo kokaínu a marihuany. Obžalovaných vzal ešte začiatkom marca tohto roku súd do väzby. Dôvodom bola obava, že by pokračovali v páchaní trestnej činnosti. Podľa polície sa na drogovej trestnej činnosti podieľal aj Ladislav L., toho sa im však nepodarilo zadržať. Momentálne je na neho vydaný medzinárodný zatykač.

Veronika Šumichrastová je okrem iného dcérou bývalého vysokého predstaviteľa Generálnej prokuratúry SR Tibora Šumichrasta. Okresný súd Bratislava I, na ktorom pôsobila ako vyššia súdna úradníčka, ešte 6. marca avizoval, že obvinenú postavil mimo službu.