Dvaja kandidáti na šéfa prokuratúry nestačia, tvrdí Grendel

V piatok budeme vedieť mená kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Zatiaľ sú v hre dvaja, a to Jozef Čentéš a Ján Šanta. „Verejnosť očakáva súťaž čo najväčšieho počtu kandidátov, zatiaľ to tak nevyzerá,“ vyjadril sa pre TV Pravda podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). Nevylúčil, že kandidáta navrhne aj on sám. „Budem sa rozhodovať do poslednej chvíle,“ povedal Grendel. Neskrýval sklamanie z akademickej a odbornej verejnosti, ktorá sa zhoduje na mene Jozefa Čentéša. Podpredseda NR SR očakával, že tieto inštitúcie navrhnú viac zvučných mien na významný prokurátorský post. „Máme veľkú šancu zvoliť odvážneho generálneho prokurátora, ktorý sa nezatvorí do kancelárie,“ dodal Grendel.