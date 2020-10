ONLINE: Bohaté štáty sa môžu vrátiť do normálu, keď bude vakcína

5:00 Bohaté krajiny by sa mohli priblížiť k predpandemickému stavu koncom budúceho roka. V rozhovore s denníkom The Wall Street Journal (WSJ) to povedal spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates. Odhad však podmienil tým, že bude široko dostupná účinná vakcína proti COVIDU-19. „Koncom budúceho roka by sa situácia mohla vrátiť viacmenej do normálu, teda v najlepšom možnom prípade,“ uviedol šesťdesiatšty­riročný Gates na virtuálnom summite generálnych riaditeľov pod záštitou WSJ. „Stále nevieme, či tieto vakcíny budú fungovať,“ poznamenal. „Navýšenie kapacít zaberie nejaký čas. Tiež rozdelenie v rámci USA a medzi Spojenými štátmi a ďalšími krajinami bude veľkým zdrojom svárov,“ dodal. Za favoritov v pretekoch o schválení vakcíny na Západe sú označované látky vyvíjané americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickú firmou BioNTech a britskou AstraZeneca v spolupráci s vedcami z Oxfordskej univerzity.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že vakcína proti COVIDU-19 by mohla byť pripravená už koncom tohto roka. Gates, ktorému Microsoft zarobil majetok, doteraz vložil 36 miliárd dolárov do Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov, ktorá sa zameriava na boj proti extrémnej chudobe a zlej zdravotnej starostlivosti. Šestnásť farmaceutických firiem v septembri s nadáciou podpísalo dohodu, čím sa podľa Gatesa zaviazali, že bezprecedentne zvýšia produkciu a zaistia, aby sa vakcína dostala do všeobecnej distribúcie čo najskôr.

Rusko sa v auguste stalo prvou krajinou na svete, ktorá vakcínu schválila. Látka bola testovaná na ľuďoch menej ako dva mesiace a rozsah a dostatočnosť testov spochybnili západní experti. Podľa niektorých Rusko v tejto otázke pred vedou a bezpečnosťou uprednostňuje národnú prestíž.

„Tiež rokujeme s Ruskom a Čínou,“ uviedol Gates. „Žiadna z ich vakcín ale nie je v tretej fáze testov, na ktoré by dohliadal vysoko uznávaný regulátor,“ dodal. Gates vyhlásil, že z vedeckého hľadiska sú ruské a čínske vakcíny úplne opodstatnenými projekty, avšak absencia rešpektovanej štúdie z tretej fázy testovania môže znížiť atraktivitu týchto vakcín v zahraničí.

„Západné firmy majú náskok v implementácii tejto tretej fázy testov, takže ak vyjdú a (vakcíny) budú ponúkané za nízku cenu, tak pochybujem, že sa z Číny a Ruska bude vyvážať veľa vakcín,“ povedal. V USA je teraz podľa Gatesa nutné znížiť váhavosť a dosiahnuť, aby sa ľudia nechali zaočkovať, keď bude vakcína dostupná.