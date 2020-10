Globsec privíta stovky ľudí. Bratislava otestuje bezpečnosť veľkých podujatí

Mimovládna bezpečnostná organizácia vyskúša účinnosť protiepidemiologických nariadení vo väčšom meradle. Jedna z piatich najvýznamnejších bezpečnostných konferencií GLOBSEC Forum vo svete prichádza so súborom opatrení, vďaka ktorým bude môcť zorganizovať podujatie so stovkami účastníkov.

Po Medzinárodnom maratóne mieru je konferencia, ktorá sa už pätnásť rokov koná vždy v Bratislave, len druhým podujatím, ktoré od októbrového sprísnenia vládnych nariadení budú môcť navštíviť stovky ľudí. Organizátori sa na konferenciu, ktorá trvá dva dni, pripravovali celé leto. Dôležité bolo najmä zabezpečenie testovania a príprava dôsledného zdravotného protokolu.

Keďže pandémia zasiahla aj priamo do obsahu, organizátori dúfajú, že konferencia pomôže v hľadaní spoločného riešenia tejto krízy. „COVID-19 je komplexná kríza, má dosah na našu ekonomiku, bezpečnosť, geopolitiku, sociálny a zdravotný systém. Hlavným motívom tohtoročnej konferencie je výzva Uzdravme svet spoločne, chceme hľadať spoločné európske riešenia tejto vážnej krízy. Zároveň chceme ukázať a motivovať všetkých organizátorov podujatí, že aj s koronavírusom sa dá žiť a dajú sa organizovať bezpečné podujatia,“ zdôraznila Lucia Milanová, marketingová a komunikačná riaditeľka podujatia.

Konferencia bola tento rok už dvakrát zrušená, najprv v máji, následne v auguste. Pôvodne sa na nej malo zúčastniť viacero významných hostí osobne. Nakoniec však iba on-line vystúpi generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéfka nového úradu európskej prokuratúry Laura Codru·a Kövesi, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, zástupca generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie Alan Wolff. Slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) mal pôvodne tiež osobne vystúpiť, nakoniec sa zúčastneným prihovorí len on-line. Osobne by sa mali zúčastniť ministri zahraničných vecí krajín V4 či líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská.

Vládou určený limit 50 účastníkov prekročí aj pridružená akcia Tatra Summit, na ktorej sa v piatok a sobotu stretnú vo Vysokých Tatrách viacerí európski lídri v oblasti financií. „Na GLOBSEC bude v jednom momente najviac 250 účastníkov, na Tatra Summite 150. V oboch prípadoch bude personál hotela tvoriť v jednom momente maximálne 70 osôb,“ priblížila Milanová.

Špeciálna výnimka?

Dokopy sa do prípravy podujatí zapojí aj niekoľko ďalších stoviek ľudí, asistentov, ochrankárov, policajtov a ďalší pomocný personál. O špeciálnej výnimke však podľa Milanovej nemožno hovoriť. „GLOBSEC sa môže uskutočniť vďaka všeobecne platnej výnimke Úradu verejného zdravotníctva, že podujatie nad 50 účastníkov sa môže uskutočniť v prípade, že budú všetci účastníci otestovaní, ktorá platí rovnako pre všetkých,“ vysvetlila.

„Každý účastník sa musí preukázať negatívnym testom, ktorého výsledok nie je starší ako 12 hodín. Samozrejmosťou počas podujatia bude aj dodržiavanie hygienikmi odporúčaných vzdialeností, nosenie rúšok alebo meranie telesnej teploty pri všetkých vstupoch. Bezpečnostný štandard konferencie je nastavený veľmi vysoko. Na podujatí vytvárame špeciálny hygienický perimeter, to znamená, že sa dnu nedostane nikto, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že to bude jedno z najbezpečnejších miest,“ tvrdí Milanová. Navyše už tri týždne pred začiatkom konferencie rozdelili celý organizačný tím na dve zmeny, ktoré spolu neprichádzali do kontaktu, a všetci boli opakovane testovaní.

Príkladom pre Brusel

Na príprave sa zúčastnil aj prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška, z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. „Každý človek, ktorý sa aj nepriamo na podujatí zúčastní, bude mať nie viac ako 12 hodín starý PCR test a zároveň sa budú ľudia testovať antigénovými testami. PCR testy sú pripravené aj na letisku pre ľudí, ktorí priletia, a už sa testoval aj personál, ktorý pracuje na príprave. Zároveň bude každému robený na mieste aj antigénový test. Netestujú sa len hostia a organizátori, ale celý personál hotela, policajti v sprievodoch, ochrankári, vodiči, v podstate každý. Navyše je pripravený elektronický zasadací systém s trackingom, takže sa presne bude vedieť, kto je v akej sále. Naozaj by sa nemalo stať, že príde niekto pozitívny. Takže bezpečnosť je skutočne zabezpečená,“ priblížil pre Pravdu Jarčuška.

„Konferencia ale bude prebiehať na základe toho istého systému, aký používame aj v nemocniciach. Najdôležitejšie je poznať daný stav a vedieť reagovať. Doteraz sa niečo podobné nerobilo. Know-how, ktoré vytvorili, je do značne miery jedinečné, a bol by som veľmi rád, aby sa podobné opatrenia používali aj napríklad pri nejakých mítingoch v Bruseli,“ dodal Jarčuška.

Vytvoriť príklad aj pre ďalšie podobné podujatia by chcel aj samotný GLOBSEC. „Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, GLOBSEC, ako aj ďalšie podujatia, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňujú, môžu byť v týchto náročných časoch pozitívnym signálom pre organizátorov a účastníkov ďalších podujatí doma aj v zahraničí, že je možné ich zorganizovať aj za zachovania prísnych opatrení,“ dúfa Milanová.