Matovič: Cichanovská je vzorom pre mnoho žien vo svete i Európe

Slovensko je aj do budúcna pripravené stáť pri bieloruskom ľude v boji za slobodu a demokraciu. Po stretnutí s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou to vo štvrtok uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). Zároveň tvrdí, že Cichanovská je pre mnoho žien vo svete, ale aj v Európe vzorom.

Matovič poznamenal, že je cenné, keď sa ľud postaví diktátorom. „O to cennejšie je, keď sa diktátorovi postavia ženy a postavia sa na čelo boja proti útlaku,“ povedal s tým, že si váži jej osobný postoj. Verí, že v tomto boji vydrží Cichanovská až do konca.

Na stretnutí premiér líderku bieloruskej opozície ubezpečil o podpore slovenskej vlády voči bieloruskému ľudu. „Zároveň som ubezpečil, že Slovensko neuznáva súčasného akože prezidenta Alexandra Lukašenka za prezidenta,“ poznamenal Matovič. Ako dodal, je normálne prehrať voľby. „Ale voľby sú vtedy voľbami, keď sú demokratickými. To, čo sa udialo v Bielorusku, demokratické, transparentné a spravodlivé určite nebolo,“ poznamenal premiér. Slovensko je podľa neho aj do budúcna pripravené stáť pri bieloruskom ľude v boji za slobodu a demokraciu. „Veríme, že tak ako sa to kedysi podarilo nám na Slovensku alebo v Československu, tak sa to podarí nakoniec aj vám,“ dodal predseda vlády.

Cichanovská je rada, že na Slovensku cíti veľkú podporu v boji za slobodu, ktorý v Bielorusku vedú. „Veľmi si vážime podporu, ktorú cítime, najmä v podobe študentských programov a humanitárneho koridoru. Za túto podporu sme nesmierne vďační,“ uviedla Cichanovská.

Cieľom Slovenska podľa Matoviča nie je, aby sa Bielorusko rozhodlo pre západ alebo pre Rusko. „Cieľom je, aby Bielorusko malo umožnené žiť v slobodnej krajine a slobodne sa vo voľbách rozhodnúť, ako chce spravovať svoju krajinu,“ povedal. Zároveň verí, že tak ako krajiny EÚ, tak aj Rusko a krajiny na východ od Bieloruska doprajú krajine slobodne a demokraticky sa rozhodnúť.

Matovič počas brífingu po stretnutí s Cichanovskou poznamenal, že o tom, či Slovensko stiahne svojho veľvyslanca z Bieloruska, budú diskutovať najskôr na vláde. „Nevylučujeme takýto krok, ale je to na zodpovedné zváženie,“ uzavrel predseda vlády.