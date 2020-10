ONLINE: Rekordy vo svete aj Európe, podľa WHO koronavírus zvýšil tempo

Rozširovanie koronavírusu vo svete aj Európe sa rekordne zrýchlilo. Zastaviť pandémiu bude možné vakcínou, podľa šéfa WHO by mohla byť do konca roka.

7:00 Podľa hlavného švédskeho epidemiológa Andersa Tegnella je koronavírus veľmi vážny a veľký problém. Vie, že existujú skupiny ľudí, ktorí COVID-19 neberú vážne, ale považuje to za chybu. Uviedol to v rozhovore pre portál idnes. Švédsko nezaviedlo také prísne opatrenia ako iné krajiny, spoľahlo sa na dobrovoľnosť viac ako na príkazy. Tvrdenia, že Švédsko chcelo týmto spôsobom dosiahnuť kolektívnu imunitu označil za mýtus. Tegnell uviedol, že všeobecné nosenie rúšok neodporúčali.

„Dôkazy o ich účinnosti nie sú príliš jasné. Všetky dostupné štúdie síce hovoria, že môžu mať nejaký efekt za niektorých okolností a v niektorých situáciách, ale predložené dôkazy sú veľmi slabé a účinnosť nosenia rúšok a respirátorov zrejme nebude až taká veľká,“ uviedol Tegnell pre idnes.cz. Portál dodáva, že nosenie rúšok v súčasnosti odporúča aj WHO, ktorá to najskôr nerobila, aj mnohí epidemiológovia vo väčšine štátov sveta.

6:30 Na celom svete sa za posledných 24 hodín koronavírusovou infekciou nakazilo 338 779 ľudí, čo je doterajší rekord. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Za posledný deň zomrelo ďalších 5 514 ľudí s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje. Koronavírusovú infekciu, ktorá bola prvýkrát odhalená koncom minulého roka v Číne, doteraz testy preukázali u takmer 36,3 milióna ľudí, z ktorých približne 1,06 milióna zomrelo. Za posledný deň evidujú najväčšie prírastky prípadov nákazy India s 78 524 novo nakazenými, Brazília (41 906) a Spojené štáty (38 904).

Prudko sa však koronavírus šíri tiež Európou. Podľa WHO tento kontinent za posledných 24 hodín zaznamenal 96 996 nových prípadov, čo je pre región tiež doterajší rekord. Mnohé európske štáty, vrátane Slovenskej republiky, v poslednej dobe zaznamenávajú rekordné nárasty a opäť sprísňujú protiepidemické opatrenia.

Regionálna šéfka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Ameriku Carissa Etienneová v stredu upozornila, že zhruba polovica všetkých prípadov koronavírusovej nákazy sa objavila na tomto kontinente. Na Ameriku tiež pripadá viac ako polovica všetkých úmrtí, podľa WHO približne 574 000.

Nádeje sveta sa upínajú na vývoj nových vakcín proti koronavírusu. Generálny tajomník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týždeň bez ďalších podrobností naznačil, že vakcína by mohla byť hotová už do konca roka. „Potrebujeme vakcíny a je tu nádej, že do konca tohto roka možno budeme vakcínu mať. Je tu nádej,“ povedal Tedros.

V súčasnosti sa iniciatíva WHO COVAX, ktorá predpokladá distribúciu dvoch miliárd dávok vakcíny do konca budúceho roka, spolieha na deväť zatiaľ experimentálnych vakcín.