Polícia je zúfalá z Oravcov, tak pritlačí: Hazardujú so životmi

Pozitívnych na koronavírus je už viac ako 1 300 obyvateľov Oravy. Počty neklesajú, skôr majú stúpajúcu tendenciu. Polícia tvrdí, že príčinou sú najmä nezodpovedné skupiny obyvateľov, ktorí zaujali egoistický postoj ťažko uveriteľných rozmerov.

„Ľudia na Orave hazardujú so svojimi životmi. Napriek zákazu organizujú svadobné hostiny, rodinné oslavy a hromadné kamarátske stretnutia. Popíjanie alkoholu povyšujú nad hodnotu ľudského života,“ uviedli policajti s tým, že pristúpia k ráznym a okamžitým zvýšeným kontrolám. Keď vraj niekto poruší mimoriadne nariadenia, neminie ho pokuta 1 000 eur, ktorá sa v prípade ďalšieho nerešpektovania môže opakovať. „Nezodpovedným osobám hrozí, v prípade preukázania spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby, aj niekoľkoročný trest odňatia slobody,“ dodali.

Žilinský policajný hovorca Radko Moravčík Pravde potvrdil, že pre zhoršujúcu sa situáciu s ochorením COVID-19, ako aj úloh prijatých v pondelok na spoločnom krízovom štábe okresných úradov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, pristúpili k zvýšeným kontrolám dodržiavania platných opatrení. „Vykonávame ich neustále v rámci bežného, ale aj zvýšeného výkonu služby na základe vlastných poznatkov, operatívnych informácií a ďalších oznámení. Do kontrol sme zapojili služby poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície,“ priblížil Moravčík, ako to v praxi vyzerá. V prípade zistenia porušenia sú vraj policajti nekompromisní a pristupujú k zákonným sankciám.

Moravčík objasnil, že za ostatné dva týždne vykonali policajti v Dolnom Kubíne 269 kontrol porušenia zákazu otvorenia prevádzok a organizácií hromadných podujatí. Takto si „preklepli“ napríklad svadby, bohoslužby v kostoloch a podobne. „Zistilo sa jedno porušenie, ktoré bolo oznámené na úrad verejného zdravotníctva,“ spresnil. O čo konkrétne išlo, však nepovedal. Doplnil, že vykonali tiež 416 kontrol porušenia povinnosti nosenia rúšok, pričom zistili osem priestupkov. Tie riešili v blokovom konaní, no výšku pokuty neprezradil.

V súvislosti s oravským regiónom sa už predtým spomínalo, že tamojší ľudia kvôli zákazom presúvajú svoje rodinné oslavy nielen v rámci Slovenska, ale aj za jeho hranice, a to do susedného Poľska. Či s tým môžu súvisieť aktuálne vysoké čísla nakazených, sme sa chceli opýtať hlavnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Do našej uzávierky sa nám ju ale kontaktovať nepodarilo. Nedovolali sme sa ani jej zástupkyni.

Hovorca dolnokubínskej radnice Martin Buzna vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta, aby prísne dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia a dôsledne sledovali svoj zdravotný stav. „V prípade akýchkoľvek príznakov je potrebné bezodkladne informovať svojho lekára a zostať v domácej izolácii,“ upozornil. Zároveň pripomenul, že v meste je zakázané organizovať hromadné podujatia. „Momentálne neevidujeme zvýšený záujem robiť tu svadby či iné oslavy,“ poznamenal. Vzápätí potvrdil, že keď bol ešte Dolný Kubín v zelenej zóne a susedné okresy – Tvrdošín s Námestovom v červenej, zaznamenali záujem o takéto podujatia v ich meste. Preto jeho krízový štáb odporučil zaradiť aj dolnokubínsky okres do červenej zóny. „Aby platili rovnaké opatrenia ako na hornej Orave a predišlo sa tak šíreniu nákazy,“ povedal hovorca.