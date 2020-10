Podrezaný jazyk stojí premiéra peniaze. Ale nie veľa

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) už pozná účet za svoje verejné priznanie, že s rodinou býva v neskolaudovanom dome. Matovičova manžela Pavlína musela zaplatiť 500-eurovú pokutu. Na jej výšku mali vplyv poľahčujúce okolnosti. Ak by premiér zostal ticho, zrejme by obišiel bez postihu.

Matovičovci si postavili rodinný dom v tichej trnavskej časti Tulipán. Vedome sa doň nasťahovali aj napriek tomu, že nebol skolaudovaný. Za takéto porušenie stavebného zákona hrozí pokuta do výšky viac ako 33-tisíc eur.

Napokon je z toho len suma v hodnote najvyššej eurobankovky. V júli predseda vlády v parlamente verejne povedal, že niekoľko mesiacov býva s manželkou a deťmi v dome, ktorý neprešiel kolaudáciou.

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad začalo konať vo veci ex offo začiatkom augusta, teda viac ako týždeň po neúspešnom odvolávaní. Päťstoeurovú pokutu vyrubilo Pavlíne Matovičovej, na ktorú je dom napísaný. Nie je to však najvyššia suma, ktorú musel hriešnik v takomto prípade zaplatiť.

„Výška stanovenej pokuty za porušenie stavebného zákona je porovnateľná s inými obdobnými prípadmi na území Trnavy,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Nie je to podľa nej ani najvyššia, ale ani najnižšia suma.

Pri rozhodovaní o výške pokuty sa vždy vychádza z rozsahu porušení stavebného zákona, pričom sa prihliada na výsledok priestupkového konania. „Výška pokuty musí zohľadňovať aj to, či nie je likvidačnou vo vzťahu ku konkrétnemu stavebníkovi,“ doplnila Majtánová.

Úradníkov tiež zaujíma dôvod, prečo niekto nepožiadal o kolaudačné rozhodnutie. Rovnako to bolo aj v tomto prípade. „Je to súčasťou konania o priestupku,“ spresnila hovorkyňa mesta. Aký dôvod uviedla Matovičova manželka, nekonkretizovala.

Na stavebnom úrade priznávajú, že udeľovanie pokút za neskolaudovanie stavby je zriedkavé. Dôvodom je nedostatok ľudí. „Úrad rieši prioritne to, aby žiadosti stavebníkov boli vybavené podľa možnosti v zákonných lehotách. Vzhľadom na rozsah spisov a počet úkonov nemá kapacity na proaktívne vyhľadávanie stavieb, ktoré by sa užívali bez kolaudačného rozhodnutia,“ objasnila Majtánová.

Na rovnaký problém v praxi poukazuje aj prezident Stavebnej komory Ivan Pauer. Podozrivo dlho „rozostavané“ stavby môžu úradníci odhaliť, no závisí od počtu vydaných stavebných povolení, pri ktorých sa sleduje, či bola stavba do dvoch rokov od ich vydania dokončená. „Úradník môže v rámci štátneho stavebného dozoru fyzicky skontrolovať, v akom štádiu sa stavba nachádza,“ ozrejmil Pauer. Ľudí je však málo, takže na fyzické obhliadky nemá kto chodiť.

Každý priestupok je špecifický a posudzuje sa individuálne. „V tomto prípade išlo o fyzickú osobu a prvé porušenie stavebného zákona. Stavebníčka zároveň spáchanie priestupku priznala a spolupracovala s úradom,“ vymenovala Majtánová. Výšku pokuty považuje stavebný úrad za primeranú. Podľa neho zodpovedá zistenému stavu a charakteru porušenia zákona.

Matovičova manželka ju zaplatila koncom septembra. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané začiatkom októbra.

Neskolaudované stavby u nás nie sú raritou. „Stáva sa to celkom bežne. Je to väčšinou o lenivosti či zábudlivosti ľudí, niekedy je to úmyselné,“ povedal šéf stavebnej komory. Môže za tým byť aj neznalosť zákona. Najčastejšie prípady sú spojené s nedodržaním termínu na dokončenie stavby.

„Ľudia to stavebnému úradu neoznámia, radšej stavbu v tichosti dokončia, akoby mali požiadať o predĺženie platnosti stavebného povolenia,“ opísal Pauer. Domnieva sa, že im je ľúto 20 eur, ktoré by úradu museli zaplatiť.