Ide do tuhého. Pandémia môže Matovičovi podlomiť nohy

O šéfa generálnej prokuratúry sa uchádza sedem kandidátov. Samotné voľby môže ale zastaviť ústavný súd, na ktorý sa obrátila generálna prokuratúra s návrhom na prešetrenie ústavnosti nedávno schválených zmien v zákone. „Bola by to facka pre koalíciu,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Komentár k zverejnenému dokumentu vlády Moderné a úspešné Slovensko vyslovil v podcaste Michal Horský: „Je to iba návnada pre verejnosť.“ Vypočujte si ako hodnotili komentátori Pravdy stredajšie rokovanie vlády, ktoré premiér Igor Matovič začal netradične o šiestej hodine ráno.