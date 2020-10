ONLINE: Nákaza zúri. 110-tisíc za deň v Európe, 8 618 v Česku

6:15 Štvrtýkrát za sebou počet pozitívne testovaných ľudí na koronavírus v Česku prekonal rekord. V piatok sa tento počet zvýšil skokovito na 8 618 zo štvrtkových 5 394 pozitívne testovaných. V nemocniciach je podľa serveru idnes.cz 1 893 nakazených, s COVIDOM-19 zomrelo 905 ľudí. V piatok to bolo 25 ľudí, 412 je vo vážnom stave.

6:00 Počet novo odhalených prípadov koronavírusu za jeden deň v Európe prvýkrát prekročil hranicu 100 000. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých malo v európskych krajinách vo štvrtok pozitívny test takmer 110 000 ľudí. O deň skôr to bolo takmer 99 000, uviedla agentúra DPA. Aj celosvetová bilancia nakazených za jeden deň prekonala rekord, keď presiahla 350 000.

„Nemáme žiadne nové odpovede. Vieme, čo treba robiť. Je ale smutné pozorovať, že toľko európskych krajín zažíva rýchly vzostup prípadov a vlády musia rázne konať, aby sa pokúsili prenos (vírusu) spomaliť,“ povedal v piatok na tlačovej konferencii v Ženeve krízový expert WHO Mike Ryan. V Európe teraz v absolútnych číslach počty nakazených rastú najviac vo Francúzsku, Británii, Španielsku a Rusku. Rekordný čísla ale hlásia aj Česko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina či Portugalsko. Do celosvetovej bilancia nakazených najviac prispievajú India, USA a Brazília.