Treba silnú informačnú kampaň o COVIDE-19, zhodli sa Raši a Kavecká

Zhodli sa na tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Obaja ocenili prácu zdravotníckych pracovníkov.

Podľa Rašiho by sa mali v aktuálnej situácii počúvať najmä odborníci. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo zdôrazňovať potrebu nosenia rúšok. Na Orave by malo dôjsť k represívnym opatreniam, ale nepovažoval by za správne, keby sa tento región odizoloval od zvyšku Slovenska.

Kavecká zasa nepokladá za vhodné politicky na seba útočiť v aktuálne ťažkej situácii. Rovnako zdôraznila, že by sa mala realizovať obrovská kampaň orientovaná na to, že zodpovednosť v boji s ochorením COVID-19 je na jednotlivcovi.

Koaličná poslankyňa považuje aktuálne čísla za desivé. Verí však odborníkom, ktorí podľa jej slov vedia, čo robiť. Raši dúfa, že hoci má Slovensko už na to našliapnuté, vyhne sa situácii, aká je v Česku. Obaja vyzvali ľudí, aby dodržiavali odporúčania odborníkov a boli ohľaduplní aj k ostatným.

Raši tvrdí, že vláda Igora Matoviča (OĽANO) zlyhala v príprave na druhú vlnu pandémie. V lete mali byť podľa opozičného poslanca pripravené kapacity na to, aby sa rýchlo mohli dohľadávať kontakty nakazených. Tento čas považuje za „premárnený“. Kavecká, naopak, tvrdí, že vláda sa cez leto pripravovala na druhú vlnu, pretože vedela, že sa študenti vrátia do škôl, a tiež, že sa spoločnosť bude potrebovať vrátiť do štandardného režimu.

Opozičný poslanec poukázal na list viacerých asociácií, ktorý hovorí o tom, že s nimi rezort zdravotníctva nekomunikuje, že sa zdravotníkom v prvej línii nevyplatili odmeny, či o tom, že lekárom chýbajú ochranné pomôcky. Situácia však podľa Kaveckej súvisí s tým, že predchádzajúca vláda systematicky ničila zdravotnícky personál. MZ SR považuje za najťažší, podfinancovaný, personálne poddimenzovaný a zdecimovaný rezort.

Kavecká si myslí, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) zvláda svoju funkciu. Podľa Rašiho by bolo najlepšie, keby Krajčí odstúpil sám, nepovažuje ho za manažéra. Zdôraznil však, že nechce do neho „politicky kopať“.

Obaja poslanci považujú za vhodné odporúčané očkovanie proti chrípke. Určené by malo byť najmä rizikovým skupinám. Zároveň je podľa nich podstatné vysvetľovať dôležitosť očkovania.