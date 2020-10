ONLINE: Nielen v Európe, ale aj v USA koronavírus mocnie

6:00 V Spojených štátoch sa v piatok potvrdil koronavírus u približne 58 000 osôb, čo je najvyšší údaj za posledné dva mesiace. Počty hospitalizovaných pre ťažký priebeh COVIDU-19 na stredozápade krajiny už piaty deň za sebou prekonali rekord, napísala v sobotu agentúra Reuters. USA naďalej evidujú najväčšie absolútne čísla nakazených aj úmrtí s COVIDOM-19 na svete.

Desať z 50 amerických štátov ohlásilo v piatok doteraz najvyšší jednodenný nárast počtu infekcií od začiatku pandémie. Za október tak svoje rekordy prekonalo 19 štátov USA.

Štáty Wisconsin s necelými šiestimi miliónmi a Illinois s 12,6 milióna obyvateľov potom zaznamenali už druhý deň za sebou viac ako 3 000 nových prípadov, čo je situácia, ktorá nenastala ani pri jarnom vrchole tamojšej pandémie, píše Reuters.

Denné počty úmrtí v USA naďalej pomaly klesajú, stále tam však na komplikácie s COVIDOM-19 každý deň zomiera v priemere približne 700 ľudí. Zdravotnícki experti však varujú, že keď stúpajú počty nakazených, počty úmrtí nasledujú až s niekoľkotýždňovom oneskorením.

Podľa rešpektovaného modelu Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia pri Washingtonskej univerzite, ktorý sa v minulosti ukázal ako pomerne presný, sa denný počet mŕtvych v USA do polovice januára budúceho roka viac ako strojnásobí. K 1. februáru by tak Spojené štáty mohli evidovať spolu 395 000 zosnulých s COVIDOM-19, teda takmer dvojnásobok terajších 214 000 úmrtí. Ak by však Američania začali vo výrazne vyššej miere nosiť rúška, mohol by byť počet úmrtí byť začiatkom februára až o 79 000 osôb nižší, než je terajšia projekcia, tvrdia autori modelu.

Reuters pripomína, že USA na federálnej úrovni nepožadujú zakrývanie nosa a úst na verejnosti a nosenie rúšok vôbec nevyžaduje 17 štátov.

Trendu navrhnutého modelom Washingtonskej univerzity zodpovedá nedávny nárast počtu hospitalizovaných osôb s ťažkým priebehom COVIDU-19 v niekoľkých štátoch, ktoré už začínajú mať problém vysporiadať sa s náporom nových pacientov. Za piatok sa rekordne zvýšil počet infikovaných koronavírusom prijatých do nemocníc v Arkansase, Kansase, Missouri, Montane, Severnej Dakote, Oklahome a Wisconsine. V oblasti stredozápadu tak vzrástol denný počet hospitalizovaných na takmer 9 000, čím sa predĺžila séria smutných denných rekordov z posledných piatich dní.