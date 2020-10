NÁZOR: Keď majstri chaosu porcujú miliardy z Bruselu

Celé leto sa pod dohľadom verejnosti a na každodenných odborných seminároch mal pripravovať plán fondu obnovy Slovenska po pandémii, ktorý mal popísať, ako chceme vyčerpať viac ako šesť miliárd eur od Európskej únie. Tak to sľuboval premiér Igor Matovič a nazval to reformným letom. Realitou bola utajovaná príprava materiálu prevažne štátnymi analytikmi rôzneho druhu, ktorá sa pretavila do materiálu Moderné a úspešné Slovensko. Ten ale nie je plánom obnovy, ale zborníkom nápadov, čo by Slovensko mohlo a malo urobiť, keby malo peniaze. Veľa peňazí. Tak okolo tridsať miliárd eur.

Po mesiacoch príprav sme nakoniec skončili niekde na začiatku – a politici sa budú teraz predháňať v tom, čo dokážu pretlačiť zo svojich programov do plánu obnovy.

Aj prezentácia materiálu bola štýlová – keď ho konečne ministerstvo financií pustilo von, skolabovala ministerská internetová stránka. Materiál sa síce prezentoval moderne, ale neúspešne. Je to len symbolické zvýraznenie chaosu, ktorý príprava fondu obnovy sprevádza.

Najskôr boli nejasnosti v termínoch. Spočiatku kolovali informácie, že musíme mať hrubý náčrt plánu hotový do 15. októbra, potom sa však objavila informácia, že 15. októbra sa len začínajú debaty s Bruselom o tom, čo chceme. Z prípravy plánu obnovy sa napokon vykľul len všeobecný analytický materiál, ktorý popisuje všetko možné a ktorých sme v histórii Slovenska vyprodukovali už niekoľko. S akým výsledkom, vieme.

Podľa ministra financií Eduarda Hegera mal byť materiál Moderné a úspešné Slovensko základom, z neho sa potom malo vybrať to, čo bude krajina žiadať financovať z fondu obnovy. Jeho predstava dostala rýchlo trhliny. Poľnohospodári a potravinári, ktorí v materiáli nenašli o svojom odvetví ani len zmienku, sa vzbúrili a prešli do štrajkovej pohotovosti. Slovne ich podporil aj Hegerov stranícky kolega z OĽaNO minister Ján Mičovský, ktorý v televízii TA3 jemne naznačil podanie demisie, keď sa do fondu obnovy poľnohospodárstvo nedostane.

No a neskôr Hegerove zbožné želania úplne rozbil Boris Kollár, ktorý si v materiáli ministerstva nenašiel svoj volebný program. Materiál označil za omalovánky, Hegerovi urobil kázanie o tom, že o rozdeľovaní peňazí nebudú rozhodovať nejakí analytici, lebo na to majú právo len ľuďmi zvolení politici. A predstavil svoju verziu obnovy krajiny po pandémii – prioritami sú dôchodcovia, železnice a zatepľovanie. „Každé euro z plánu obnovy musia ľudia vidieť a cítiť,“ povedal Kollár v TA3. Svoje nápady chcú prezentovať aj ďalšie koaličné strany.

Reakcia ministra Hegera? Tvrdí, že ho táto diskusia teší a víta ju. Takže po mesiacoch príprav, tesne pred termínom, keď sa otvárajú dvere na rokovanie s Európskou úniou, sme nakoniec skončili niekde na začiatku – a politické strany a hnutia sa budú teraz predháňať v tom, čo dokážu pretlačiť zo svojich programov do plánu obnovy. A minister financií je z tohto chaosu potešený. A ešte to nazval v zmätenej debate v RTVS bez konkrétnych podrobností „novou politickou kultúrou“. Vyhlásil že už dávno hovorí s ľuďmi Bruselu (pánbohvie o čom, keď sa ešte v koalícii nedohodli) a že najlepšie vie, na čo majú ísť peniaze, keďže on je spolutvorca európskeho fondu obnovy (rozumej, je jedným z ministrov financií EÚ).

Takže sa bude ďalej diskutovať – a napokon do toho aj tak zasiahne premiér, ktorý už blahosklonne naznačil, že nech si kto hovorí, čo chce, nakoniec to bude on, kto rozhodne o 5 – 6 prioritách.

Prečo sú tieto stratené mesiace problém? Pretože po záverečnom termíne 15. apríla 2021 bude potrebné financie rýchlo vyčerpať. Ak sme sa ešte nepriblížili ani k tomu čo potrebujeme, nerozbehnú sa ani odborné diskusie, ako to spraviť a či to z časového hľadiska vôbec dokážeme urobiť. Príkladov máme dosť, ako sa môžu veci naťahovať ako guma – len tak námatkovo, Robova diaľnica do Košíc alebo Matúšova električka v bratislavskej Petržalke.

Slováci sú krajinou hokeja. Pred začiatkom svetového šampionátu sme vždy majstri sveta. Prvá prehra nevadí, ideme ďalej. Druhá remíza je ešte v poriadku, zohrávame sa. Tretia prehra je nepríjemná, ale dá sa. Štvrté vydreté víťazstvo nám dvíha seabvedomie. Piaty zápas musíme vyhrať, ale ani prehra nás nevyradí. V šiestom zápase to dáme, ale remíza nás drží v hre. V siedmom zápase ešte môžeme postúpiť, ak favorit prehrá s outsiderom, rovnako prehrá náš najväčší konkurent a my dáme Kanade 12 gólov. Nepodarilo sa? Nevadí, nabudúce.

Plán ako čerpať peniaze z Bruselu nie sú hokej, ale zatiaľ v ňom hokej máme. Bohužiaľ, môžeme dopadnúť rovnako ako naši hokejisti. Ďalšie nabudúce však v tomto prípade už nebude.

