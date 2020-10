Brala milióny korún, tvrdia mafiáni o Jankovskej

Vraj dokázali zaplatiť políciu, prokuratúru a sudkyňu. Na trenčianskom okresnom súde to vyhlásil člen mafiánskej skupiny čongrádyovcov Michal Vida. Tvrdí, že videl, ako bývalá sudkyňa a neskôr štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská vzala úplatok tri milióny korún.

VIDEO: Advokát Peter Erdös k predĺženiu väzby pre Jankovskú.

Jankovská, ešte ako okresná sudkyňa, poslala majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja Janíčka v roku 2002 do väzenia. Podľa rozsudku mal vydierať. Janíček si pätnásťmesačný trest odsedel a už štvrtý raz sa pokúsil obnoviť konanie.

Okresný súd obnovu povolil a okrem Vidu vypovedal aj Daniel Pekara. Vida tvrdí, že pred rokmi sa podieľal na vykonštruovanom obvinení Janíčka. Stál za ním šéf mafiánskej skupiny Peter Čongrády, ktorý sa chcel dostať k baru Fatima.

„Polícia vymyslela legendu, vzniesli proti Janíčkovi obvinenie, celé to prikryl sudca na súde v Považskej Bystrici a sudkyňa Monika Jankovská na Okresnom súde v Trenčíne,“ vypovedal Vida.

Vyhlásil, že Jankovská vtedy zobrala úplatok za odsúdenie Janíčka. „Dostala za to tri milióny vtedajších korún. Odovzdali sme jej ich, bol som pri tom osobne, priamo v budove tohto súdu, podieľal som sa na tom finančne aj logisticky,“ dodal Vida s tým, že ho vraj začalo hrýzť svedomie. On sám pritom už niekoľkokrát zmenil svoju výpoveď.

Jeho slová však potvrdil aj ďalší člen zločineckej skupiny Pekara. Čongrádyovci ho vraj nahovárali, aby si nechal Fatimu prepísať na seba.

„Čongrády sa stretol s Jankovskou v kaviarni. Sedel som v aute, ale potom som si tam šiel dať kávu. Videl som, ako jej dával obálku. Potom mi povedal, že je to sudkyňa Jankovská, ktorá pre nich robí veci na súde. Prepisu, čo odo mňa chceli, som bol naklonený až do doby, keď mi kamarát povedal, nech to nerobím, lebo zo mňa spravia bieleho koňa a zastrelia ma tak ako predchádzajúceho majiteľa firmy,“ vypovedal Pekara.

Prvý návrh na obnovu konania podal Janíček v roku 2012. Jeho právny zástupca Daniel Lipšic povedal, že kým predchádzajúce rozhodnutia súdu o nepovolení obnovy konania boli založené na veľmi slabých dôkazoch, teraz priniesli nové dôkazy. Jankovská, ktorá je aktuálne vo väzbe pre korupciu, podala na Janíčka už pred časom trestné oznámenie a tvrdí, že ju ohovára.