Pokračuje pojednávanie s Kotlebom, odznejú posledné záverečné reči

Na pojednávanie sa dostavil Kotleba a jeho dvaja obhajcovia – Tomáš Rosina a Ondrej Mularčík. Prítomný je aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz. Na pojednávaní je naplánovaná záverečná reč obžalovaného aj tretieho Kotlebovho obhajcu Petra Kupku. Následne plánuje samosudkyňa Ružena Sabová vyniesť verdikt.

Naposledy sa vo veci pojednávalo 21. septembra takmer deväť hodín. Súd sa oboznamoval s listinnými dôkazmi, následne bolo dokazovanie ukončené a pristúpilo sa k prednesu záverečných rečí. Prokurátor Honz dal návrh, aby samosudkyňa Kotlebu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadzba v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.

Podľa obhajcu Rosinu však v prejednávanej veci bolo odopreté právo Kotlebovi na spravodlivý proces. Obžalovaný sa podľa neho sám dožadoval, aby mu vysvetlili, prečo súd zvažuje zmenu právnej kvalifikácie na zločin. Bolo podľa obhajcu povinnosťou súdu vysvetliť mu, prečo môže byť zmenená právna kvalifikácia inak, ako bola uvedená v obžalobe prokurátora ÚŠP. Iniciatívne sa podľa Rosinu zo strany súdu vykonávali dôkazy, ktoré prokurátor ÚŠP ani nenavrhol.

Kotleba sa mal podľa obžaloby dopustiť trestného činu, keď odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici v marci 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú obžaloba aj viacerí znalci, ktorí na súde vypovedali, za neonacistickú ši­fru.

Na otvorení pojednávania v marci 2020 samosudkyňa uviedla, že zvažuje posudzovanie Kotlebovho konania podľa prísnejšej kvalifikácie. Voči sudkyni vzniesol Kotleba v lete námietku zaujatosti, tú však Najvyšší súd SR zamietol.