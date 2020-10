Za nedeľu potvrdili 504 prípadov, celkový počet infikovaných prekročil hranicu 20-tisíc

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 393 ľudí s podozrením, resp. s potvrdeným Covidom-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je 12 osôb, umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 36 pacientov. Aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 14 263.

Pozitívne testy na koronavírus malo 248 mužov a 256 žien od jedného po 89 rokov. Najviac prípadov odhalilo testovanie v Prešovskom kraji (127), nasledovaný Košickým (121), Bratislavským (80), Trenčianskym (73), Žilinským (50), Trnavským (31), Banskobystrickým (14) a Nitrianskym krajom (8).

Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid19.nczis­k.sk, a ministerstvo zdravotníctva na stránke korona.gov.sk.

Koronavírus v parlamente

Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽaNO) bol pozitívne testovaný na koronavírus. Na dnešnej tlačovej konferencii to potvrdil ďalší podpredseda parlamentu a líder strany Hlas Peter Pellegrini.

„Pán podpredseda Grendel bol pozitívne testovaný na koronavírus. Považujem za nezodpovedné, že o tom neboli plošne informovaní poslanci parlamentu. Ako je možné, že to pán Grendel niekde v tichosti drží a prezradí to len nejakému médiu? Ako chce potom vyžadovať od ľudí disciplínu, keď to sám zatajil? Je to hanba, že s takouto informáciou neprišiel na verejnosť," uviedol na tlačovej konferencii Pellegrini.