Podľa Matoviča by si v SaS mali nájsť dôstojnejšieho lídra strany ako Sulíka

V strane SaS by si mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý bude túto stranu viesť. Myslí si to predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) po tom, čo predseda SaS Richard Sulík v nedeľu spochybnil rozhodovanie ústredného krízového štábu k opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Matovič podotkol, že na ústrednom krízovom štábe a na pandemickej komisii strávili dokopy 11 hodín, pričom Sulík podľa neho na nich bol len jednu hodinu.

„Človek, ktorý si nebol schopný v takto kritickej situácii ustúpiť zo svojho komfortu, nemá žiadne morálne právo očierňovať špičkových odborníkov, ktorí sa na pandemickej komisii aj na ústrednom krízovom štábe zaoberali touto témou,“ poznamenal Matovič pred pondelkovým rokovaním vlády.

Video: Reakcia premiéra Matoviča na Richarda Sulíka. Je to sabotér, podrazák, vymeňte ho, odkazuje strane SaS.

Všetci v koalícii sú podľa Matoviča zhrození zo správania Sulíka. Premiér tvrdí, že to považujú „za mimoriadne nezodpovedné.“ „Všetci sme sa potrebovali postaviť za tieto nepopulárne opatrenia spolu,“ uviedol premiér.

Tvrdí, že zo strany Sulíka ide o „sabotáž mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré nás majú chrániť predtým, aby sme si úplne zatvorili krajinu.“ Podľa neho ide o nehodné správanie predsedu koaličnej strany.

Matovič tvrdí, že Sulík už nemá jeho dôveru viac ako priateľ. Zároveň dodal, že predseda SaS sa vezie na Kotlebovej vlne. Podotkol aj to, že ak by Sulík zostal na krízovom štábe, tak by dáta mal.

‚Tliachanie‘ na krízovom štábe

Jedného dňa príde chvíľa, keď si strana SaS zvolí nového lídra. Doba však na to ešte nedozrela. Povedal to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík pred rokovaním vlády. Reagoval tak na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý si myslí, SaS by si mala nájsť dôstojnejšieho reprezentanta do vedenia strany.

„O tom, kto bude líder SaS, rozhodnú členovia v tajnej voľbe na kongrese. Už som lídrom 12 rokov, po skončení tohto volebného obdobia to bude 15 rokov. Všetko má svoj koniec,“ pripomenul.

Video: Richard Sulík k slovám premiéra Matoviča.

Sulík podľa svojich slov išiel na nedeľné rokovanie ústredného krízového štábu pre vecnú diskusiu. „Nedočkal som sa jej, tak som odišiel,“ povedal minister. Diskusie na krízovom štábe označil za ‚tliachanie‘.

Sulíkovi na zasadnutiach chýbajú dáta, na základe ktorých sa vláda rozhodla zavrieť reštaurácie či fitnescentrá. „Nemôžeme z každého rozdielového názoru robiť krízu. Uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Mojou úlohou je dožadovať sa rozhodnutí na základe faktov,“ poznamenal Sulík.

Šéf hospodárstva tvrdí, že vláda premárnila leto. Je názoru, že počas leta, keď bolo málo nakazených, sa mali sprísniť kontroly na hraniciach, pretože bolo jasné, že druhá vlna pandémie príde na Slovensko zo zahraničia.

Politikárčenie a naháňanie politických hlasov

Koaličným partnerom by nemalo ísť o politikárčenie a naháňanie politických hlasov. Pred dnešným rokovaním vlády to povedala ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí).

Reagovala tak na predčasný odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z rokovania Ústredného krízového štábu z 11. októbra. Sulík si po odchode následne s premiérom Igorom Matovičom vymenil niekoľko odkazov na sociálnych sieťach. Remišová si však nemyslí, že je to začiatok koaličnej krízy.

Ako dodala, od koaličných partnerov očakáva, že ak majú nejaké riešenia, tak by ich mali presadzovať na Ústrednom krízovom štábe. Podľa nej je v takejto situácii potrebné nájsť kompromis a dohodu.

Apeluje preto na Sulíka s tým, že krízu zvládnu, len ak budú súdržní a spolupatriční. „Máme dnes na vláde bod o tom, v akom stave máme Štátne hmotné rezervy. Následne po skončení rokovania vám odpoviem aj na túto otázku,“ reagovala vicepremiérka na otázku, či má Sulík jej dôveru.

Minister vnútra Roman Mikulec zase nevníma konanie Sulíka ako dobré a férové. „Nemyslím si, že je solídne, keď sa niekto na začiatku rokovania zdvihne, odíde a vyjadrí svoj názor bez toho, aby si vypočul iné názory a argumenty,“ povedal minister.

Na rokovaní ústredného krízového štábu podľa neho zaznelo dostatok relevantných údajov a množstvo dát. Deklaruje, že sa diskutovalo aj o dátach, ktoré Sulíkovi chýbali. Mikulec si však nemyslí, že sa vláda ocitla na pokraji koaličnej krízy.

Konflikt v koalícii vznikol po tom, čo minister hospodárstva a šéf koaličnej SaS odišiel z nedeľného rokovania ústredného krízového štábu ešte pred jeho skončením. Následne médiá informoval, že je v rámci sprísnených protipandemických opatrení proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel. Odôvodnil to škodlivosťou pre ekonomiku. Kritizoval, že odborníci nemajú dáta o nakazených.

Premiér následne označil Sulíkovo správanie za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. Konanie šéfa SaS skritizovali aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) či vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa, naopak, postavila na stranu Sulíka.