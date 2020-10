Lekár s Covidom-19, ktorého spomínal Matovič, je vo vážnom stave. Nakazila ho sestrička

Stále je v kritickom stave, no obyvatelia obce, v ktorej ordinoval, veria v jeho skoré uzdravenie.

Obľúbený lekár, ktorý má ambulanciu v obci Lokca, mal ochorieť pred tromi týždňami. Momentálne leží v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

„Môžem potvrdiť, že je u nás hospitalizovaný 48-ročný lekár, ktorý je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Podľa informácií Pravdy stav tohto pacienta je stále vážny. Dišková doplnila, že momentálne leží v ružomberskej nemocnici 55 ľudí s koronavírusom, z nich 9 je na pľúcnej ventilácii. Dvaja pacienti, vo veku 57 a 70 rokov, cez víkend zrejme ochoreniu podľahli, no potvrdiť to ešte musí pitva. Z tamojšieho zdravotníckeho personálu je pozitívnych 32 zamestnancov.

Lekár pochádza z Námestova, no už niekoľko rokov ordinuje v zdravotnom stredisku v Lokci. Nenakazil sa však od pacienta, ako to uviedol Matovič, ale od svojej sestričky. Pravde to potvrdila dolnokubínska regionálna hygienička Mária Varmusová.

„Áno, je to tak. Momentálne je zdravotná sestra v izolácii,“ reagovala Varmusová. Všetky blízke kontakty s ňou, aj s lekárom, boli podľa nej prešetrené. „Objednali sme ich na testovanie, alebo im uložili minimálne desaťdňovú domácu karanténu. Ak má niekto z nich klinické príznaky, automaticky musí kontaktovať svojho všeobecného lekára. Ten ho objedná na testovanie a v prípade pozitivity nasleduje ďalšia desaťdňová karanténa,“ vysvetlila. Či sa u niekoho z týchto ľudí koronavírus potvrdil, vraj netuší.

„V tejto chvíli to povedať neviem,“ podotkla. Od koho sa nakazila sestrička, prezradiť odmietla. „Takéto informácie podávať nemôžeme,“ doplnila.

V Lokci sa povráva, že sestrička, ktorá do práce dochádzala z vedľajšej obce, sa nakazila od svojho manžela. Kde mal „chytiť“ koronavírus on, nie je známe. Prednosta tamojšieho obecného úradu Július Dulík vraví, že nedisponujú žiadnymi konkrétnymi informáciami.

„Vieme len, že ambulancia je momentálne zatvorená a spomínaného lekára zastupuje kolega z vedľajšej ordinácie. Či je alebo nie je niekto v karanténe, nevieme. Toto všetko ide mimo nás. Nie sme oprávnení tieto veci vedieť, čo nás aj dosť hnevá,“ povedal s tým, že vedenie obce s pozitívnou sestričkou v kontakte nie je.

„Ambulancia je síce v našich priestoroch, ale všetko si zabezpečujú lekári, ktorým ju prenajímame,“ zdôvodnil Dulík. Vzápätí podčiarkol, že situácia, ktorá nastala, ich mrzí.

„Pán doktor je tu veľmi potrebný a dúfame, že čoskoro sa vráti,“ podotkol. Atmosféra v Lokci je podľa neho napätá. Keď sa to vraj ľudia dozvedeli, vystrašilo ich to. Nastala panika a mnohí vykresľovali rôzne čierne scenáre. „Veríme ale, že náš lekár sa z toho dostane. Je to veľký dobráčisko, želáme mu skoré uzdravenie,“ dodal prednosta.