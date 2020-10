ONLINE: Izrael zmierni prísne opatrenia, Európa pritvrdí

6:42 Americká firma Johnson & Johnson oznámila, že dočasne prerušila klinické testovanie svojej vakcíny proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2 po tom, čo jeden z dobrovoľníkov ochorel. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Spoločnosť vo svojom oznámení uviedla, že pozastavila všetky klinické testy vakcíny v súvislosti s prípadom „nevysvetlenej choroby“ u pacienta zapojeného do testovania.

Podľa Johnson & Johnson sa s chorobami, nehodami a ďalšími takzvanými nežiaducimi udalosťami počas klinického testovania počíta. Firma dodala, že jej lekári sa spoločne s nezávislou komisiou pokúsia určiť, čo mohlo tieto zdravotné problémy u účastníka testovania spôsobiť.

6:30 Osobný lekár amerického prezidenta Sean Conley v pondelok uviedol, že Donald Trump mal niekoľko po sebe idúcich dní negatívne výsledky testov na koronavírus nového typu. Informovala o tom agentúra AP.

Americký prezident Donald Trump v pondelok vystúpil na predvolebnom zhromaždení v meste Sanford v americkom štáte Florida, informovala agentúra DPA. Len týždeň po jeho odchode z nemocnice, kde ho hospitalizovali pre koronavírus SARS-CoV-2, Trump vykročil na pódium a hádzal do davu rúška. Sám pritom na tvári žiadne nemal, podotkla agentúra AFP.

6:00 Počet úmrtí s COVIDOM-19 v Izraeli dosiahol 2 016. Za minulých 24 hodín zaznamenala krajina vyše 3000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Od septembra platia v Izraeli prísne protiepidemické opatrenia, o ktorých uvoľnení bude rokovať vláda. V pondelok kabinet oznámil najvyššiemu súdu, že nemieni obnoviť mimoriadny stav, ktorý okrem iného umožnil obmedziť účasť na demonštráciách.

V Izraeli sa od začiatku epidémie nakazilo vyše 293 000 ľudí. Aktívnych je 52 892 prípadov a z toho vážny stav má 827 osôb, z nich 227 je na prístrojoch. Ako uvádzajú podrobné správy izraelských médií, od septembra sa počet úmrtí v krajine rýchlo zvyšoval a za zhruba mesiac zomrelo toľko ľudí, čo za celé obdobie od 21. marca, keď v Izraeli zaznamenali prvú obeť – tou bola 88-ročná žena. Do 30. júla potom zomrelo 500 ľudí a zhruba za mesiac potom ten istý počet. Tisíc úmrtí Izrael prekročil 5. septembra a odvtedy do dneška sa počet mŕtvych zdvojnásobil.

Podľa ministerstva zdravotníctva bola väčšina mŕtvych – 1650 – starších ako 70 rokov. S COVIDOM-19 ale zomrelo aj deväťročné dieťa a traja mladí ľudia vo veku od desať do 19 rokov. Ako napísal server The Times of Israel, trojtýždňová uzávera začala fungovať. Izrael zaznamenáva najnižšie denné prírastky infikovaných od augusta. Z potvrdených prípadov pripadá 40 percent iba na osem miest a šesť z nich obýva predovšetkým komunita ultraortodoxných židov. Pozitívnych sa vracia už len osem percent testov, zatiaľ čo v minulých týždňoch to bolo 13 aj 15 percent.

V nedeľu by sa mohli otvoriť predškolské zariadenia a škôlky pre deti do šiestich rokov. Ministerstvo zdravotníctva má podľa izraelských médií v pláne uvoľňovať opatrenia postupne, možno aj počas štyroch mesiacov. Rozhodovať sa bude podľa počtu chorých a nakazených. Mohlo by sa prikročiť k rozdeleniu miest na jednotlivé zóny, ktorú budú odlíšené podľa počtu prípadov. Uvoľňovanie by potom nebolo všade rovnako rýchle. Tento zámer už ale predtým neuspel kvôli protestom ultraortodoxnej komunity, v ktorej je nákaz i chorých najviac a ktorá by tak bola vyčlenená ako najnebezpečnejšia.

Problémom je zahltenie zdravotníckeho systému. Telavivská Ichilovova nemocnica oznámila, že prestala prijímať pacientov s COVIDOM-19, pretože má naplnenú kapacitu. Podľa oznámenia je v zariadení 65 ľudí v kritickom alebo vážnom stave. Zostalo tam aj 25 pacientov, ktorých stav síce už vážny nie je, ale ktorých odmietajú prijať iné inštitúcie, pretože títo ľudia potrebujú zvláštnu starostlivosť. Problém pomáha riešiť armáda, ktorá otvorila v haifském zdravotnom stredisku dve oddelenia pre pacientov s COVIDOM-19 a stará sa tam o 60 pacientov. Zariadenie má dvojnásobnú kapacitu.