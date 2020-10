Školy sa narýchlo pripravujú na dištančnú výučbu

Ako informovali Pravdu zástupcovia škôl, niektorí študenti si chodili na školy a internáty po svoje veci a pedagogický zbor chystal expresný prechod na dištančné vzdelávanie. Ten v nedeľu oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) počas rokovania Ústredného krízového štábu. Ide o jedno z opatrení na boj s koronavírusom.

Vyučovanie nebude, prax áno

Vedenie Strednej odbornej školy veterinárnej v Košiciach-Barci ešte v nedeľu pohotovo viacerými kanálmi informovalo študentov, aby necestovali na internáty a zostali doma. „Dali sme im však možnosť, aby si prišli po osobné veci a učebnice,“ uvádza zástupkyňa riaditeľa Jarmila Džupinová.

V pondelok vylaďovali všetky potrebné záležitosti, aby mohlo od utorka v plnom rozsahu prebiehať dištančné vzdelávanie. „Bolo to celé narýchlo, no my sme sa priebežne pripravovali na takúto možnosť a máme skúsenosti aj z minulého školského roka,“ konštatuje Džupinová.

Budúci veterinári musia absolvovať aj prax, ministerstvo jej vykonávanie povolilo, no musí byť zabezpečená iba tak, aby študent musel bývať na školskom internáte. „Prax budú vykonávať. Kolegovia, ktorí majú na starosti praktické vyučovanie, budú komunikovať so zamestnávateľmi. Ak to bude možné, tak individuálne budú pokračovať v praktickom vyučovaní. V tom nevidíme problém,“ dopĺňa zástupkyňa riaditeľa.

Zvieratá chovajú aj na škole, kde tiež prebieha prax, a niektoré si priniesli študenti so sebou aj z domu. „Našťastie sme im povolili priniesť si svoje zvieratá len minulý týždeň, takže ich nie je veľa. Prišli si po ne a zobrali si ich domov,“ dopĺňa Džupinová a verí, že so študentmi sa do mesiaca opäť stretnú priamo v škole.

Skúsenosti z minulého školského roka pomohli pri zavedení dištančného vzdelávania aj na Gymnáziu na Lorencovej ulici v Krompachoch. „Nemáme žiadne problémy. Máme aj osemročné gymnázium, a tak časť žiakov, ktorých sa to týka, prišla do školy. Učíme teda priamo a zároveň aj dištančne,“ uvádza riaditeľka školy Darina Dudičová.

Očakávali presnejší manuál

Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici, pod ktorú patria automobilová, elektrotechnická a škola podnikania, vysvetľuje, že v dištančnom vzdelávaní chcú pokračovať tak, ako to robili počas prvej vlny koronavírusu. Zároveň priznáva, že aktuálnou situáciou sú on a jeho kolegovia zaskočení.

„Očakávali by sme k tomu presnejší manuál, keďže zo strany ministerstva školstva na to mali dostatok času. U nás je dôležitý odborný výcvik, na ktorom máme zo 710 až 600 študentov. Prezentovalo sa síce, že ak to firmám neprekáža, môžu sa na ňom zúčastňovať, ale potrebujeme jasné pravidlá,“ hovorí Žuffa.

Doteraz presne nevedia, ako majú za daných podmienok žiakom zabezpečiť získavanie zručností a pracovných návykov. „Chýba nám to, preto sme žiadali, aby sa urýchlene niečo robilo. Môže sa totiž stať, že prejde rok a naši študenti stratia možnosť získať zručnosť pre svoje budúce povolanie,“ tvrdí riaditeľ. Objasňuje, že v školských dielňach pokryjú v rámci tematických okruhov desatinu odborného výcviku, zvyšných 90 absolvujú priamo vo firmách.

Zároveň upozorňuje, že sú najväčšou školou v Banskobystrickom kraji, no doteraz nemali ani jedného pozitívneho žiaka či učiteľa. Na internáte majú ubytovaných 125 študentov, ktorí postupne odchádzajú, a tí, čo boli cez víkend doma, už neprišli. O zmene ich informovali triedni učitelia. „Počas týždňa si tu ešte niektorí vyzdvihnú osobné veci,“ podotýka Žuffa.

Dištančná forma je podľa neho problematická a súčasná generácia na ňu doplatí. „Už v prvej vlne sa nám zhruba 60 percent žiakov neučilo, pedagógovia z toho boli frustrovaní. Mnohí sa do on-line režimu ani neprihlásili s výhovorkami, že im nefunguje počítač alebo signál. Teraz môžeme očakávať niečo podobné,“ mieni riaditeľ.

Študentov Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline informovali o dištančnej forme vyučovania prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Na internát si niektorí prišli len po svoje veci. Tí, čo to nestihli, na to majú celý tento týždeň,“ hovorí riaditeľka Mária Vítová, ktorá tiež poukazuje na problém s odborným výcvikom zameraným na manuálne zručnosti, ktorý sa nedá robiť on-line.

Dokopy majú na škole 495 študentov, z nich je 117 na internáte. „Všetkým nám je ľúto, že sa to prerušilo. Zatiaľ sme nemali žiadneho pozitívneho, ale situácia je, aká je, a podriadime sa jej. Zdravie je prvoradé,“ dopĺňa Vítová.

Nerovnaké vedomosti

Pavol Kováč, riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, hovorí, že zatvorenie škôl očakávali, takže boli pripravení. Čakal však, že sa to ohlási aspoň jeden pracovný deň vopred, pretože študenti si nechávajú veci v škole a teraz sú problémy s tým, že si po ne musia prísť.

„Technicky sme však pripravení, pedagógovia majú notebooky, aj softvér funguje. Určite je to lepšie ako na jar. Verím, že to bude fungovať, aj keď dištančné vzdelávanie v žiadnom prípade nenahradí prezenčné. Kvalita vyučovania na diaľku nemôže byť taká vysoká, ako keby sa deti učili v škole. Potom ani vedomosti či zručnosti nie sú na rovnakej úrovni. Napríklad pri laboratórnych prácach platí, že keď si to človek nechytí do ruky, tak to nie je ono,“ vraví Kováč.

Vedenie Spojenej školy na Ulici Jána Bottu v Trnave informovalo žiakov o zmenách už v nedeľu poobede. Podľa jej riaditeľa Jozefa Jančoviča oznámili žiakom aj rodičom, že od pondelka začínajú s dištančným štúdiom. Do školy prišli len tercia a kvarta z osemročného gymnázia. Spojená škola združuje strednú športovú školu a osemročné gymnázium.

Jančovič dopĺňa, že dištančné štúdium mali dobre podchytené už v počas prvej vlny pandémie. „K dispozícii máme všetku techniku. Pedagógovia chodia do školy a odtiaľ vedú štúdium.“ To prebieha podľa stanoveného rozvrhu. Na jeho úpravu zatiaľ riaditeľ nevidí dôvod. „Uvidíme, ako to bude fungovať, a podľa toho sa zariadime,“ dodáva. Žiaci športovej školy prišli o športovú prípravu a tréningy, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu. Jančovič si myslí, že sa to podpíše pod ich výkonnosť.

Spojená škola svojim žiakom poskytuje priamo v budove školy aj možnosť ubytovania. „Z internátu odchádzali v pondelok domov poslední traja študenti. Od dnešného dňa je teda zatvorený,“ ozrejmuje Jančovič.