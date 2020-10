Mikas: Nechceme zaviesť povinné očkovanie, len došpecifikovať pojem profylaxia

Naživo z NR SR

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklarovalo, že v prípade potreby znenie novely upraví, aby sa vyhlo nesprávnej interpretácii pri povinnom očkovaní.

„Nejde o zavedenie povinného očkovania proti Covid-19, ale došpecifikovanie termínu ‚profylaxia‘. Ten znamená aj očkovanie v prípade lokálnych epidémií, ako boli napríklad osýpky na východe Slovenska v rokoch 2018 a 2019,“ skonštatoval.

Vysvetlil, že príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vtedy nariadili očkovanie v niektorých lokalitách, aby dostali pod kontrolu ohniská nákazy. Dodal, že rovnaké opatrenia sa uplatňujú napríklad aj pri epidémiách vírusovej hepatitídy A.

MZ považuje očkovanie a vakcináciu všeobecne za citlivú tému. „Preto sa vždy otázky prijatia a nariadenia povinného očkovania prijíma len na základe odporúčaní odborníkov a verejnej diskusie,“ skonštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Rezort zopakoval, že novela mieni odstrániť nezrovnalosti a nedostatky vo formálnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú vydávania opatrení orgánov verejného zdravotníctva. Zdôraznilo, že ochrana verejného zdravia je prioritou a novela má upraviť a zjednotiť nástroje na jeho zabezpečenie.

Medzi ne patrí i možnosť orgánov verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorým môže byť aj očkovanie.

Cigániková: Očkovanie proti koronavírusu by nemalo byť povinné

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) už v pléne avizoval, že toto ustanovenie sa z návrhu odstráni pozmeňujúcim návrhom. Šéfka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) to plánuje navrhnúť vo výbore. Dodala, že v koalícii je na tejto zmene zhoda.

„Je na tom dohoda v koalícii, navrhnem to na výbore,“ povedala koaličná poslankyňa Cigániková. Bittó Cigániková zdôvodňuje tento krok tým, že aj keď verí v zmysel očkovania, povinnosť podľa nej všetko len zhorší a podporí konšpirácie.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) potvrdil, že v koalícii je dohoda na odstránení formulácie hovoriacej o očkovaní z predloženej novely. „Nepresná formulácia o povinnom očkovaní bude vypustená. Na tom budeme trvať, taká je dohoda v koalícii,“ povedal s tým, že očkovanie povinné nebude.

Fico hovorí o protiprávnosti naprávania opatrení ÚVZ, Kolíková to odmieta

Nie je možné naprávať protiústavnosť protiústavnosťou, legislatíva na úpravu oblasti vydávania nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na boj s pandémiou nie je dobre pripravená. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že má pochybnosti o ústavnosti niektorých jej ustanovení. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) odmietla, že by šli z nepráva robiť právo. Vyzvala na odloženie prekáračiek a na spoločnú snahu riešiť problematiku. Deklarovala, že novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia chcú jasne stanoviť to, čo je v súčasnosti sporné. Vysvetlila, že tak reagujú na pripomienky aj viacerých orgánov na ochranu práva.

Fico navrhol, aby sa o novele nehlasovalo a aby sa vrátila predkladateľovi na dopracovanie. Nevylučuje, že po jej schválení v aktuálnom znení sa Smer-SD obráti na Ústavný súd (ÚS) SR. Vie si predstaviť, že sa do budúcna opatrenia budú nazývať vyhlášky. Prekáža mu však, že sa koalícia snaží akoby opraviť neopraviteľné. „Nemôžete takto retroaktívne vyriešiť problém, ktorý tu bol za posledných niekoľko mesiacov,“ podotkol a vyzval vládu, aby pripravovala opatrenia na boj s pandémiou poriadne, podľa existujúcich právnych predpisov a v zmysle Ústavy SR. Generálna prokuratúra (GP) SR podľa jeho slov konštatovala, že opatrenia vydával orgán, ktorý na to nemal právomoc a neboli zverejnené riadnou formou.

Ministerka spravodlivosti nerozumie, o akej retroaktivite pri novele Fico hovorí. Odmietla jeho slová o pokuse protiprávne napraviť niečo protiprávne. „Čelíme námietkam, ktoré tu sú. A je normálne, že sa tým bude zaoberať Ústavný súd, veď na to tu je,“ uviedla. Zdôraznila, že nikoho neteší zatváranie prevádzok. Poukázala však aj na kapacity zdravotníctva. „Táto úprava je predsa aj o práve na život,“ podotkla Kolíková a vyzvala všetkých, aby využili svoje kapacity pri riešení problému. „Chceme to robiť lepšie, počúvame, čo nám hovoria iné orgány ochrany práva. Netvrdím, že to robíme všetko správne. Snažíme sa to robiť čo najlepšie,“ dodala.

Šéf Smeru kritizoval aj skrátené legislatívne konanie k predloženému návrhu. Skonštatoval, že nie je možné, aby vláda v jeden deň schválila novelu a na druhý deň ju má parlament opravovať. „Na to máte mechanizmy, na to máte expertov,“ adresoval vláde, s tým, že poslanci nemajú také kapacity. Kolíková reagovala tým že rozumie potrebe čo najviac diskutovať o prijímaných právnych normách. „V tomto máme absolútne zhodu,“ uviedla. Vyzvala preto na spoločnú snahu riešiť problematiku.