Iné zatvárajú, poslanecký bufet nie. Kollár: Poslanci nemôžu byť hladní

Šéf Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) odkázal, že toto zariadenie nie je reštaurácia. Tvrdí, že poslancov nemôže nechať o hlade. O tom, či zostane parlamentná jedáleň otvorená aj počas sprísnených opatrení, sa hlasovalo na poslaneckom grémiu.

„Musím zabezpečiť jedlo pre poslancov. Keď môžeme sedieť vedľa seba v poslaneckých laviciach, môžeme vedľa seba sedieť aj vo výdajni jedla. Všetky bezpečnostné opatrenia sú zabezpečené – rozostupy medzi stolmi či dezinfekcia,“ povedal pre Pravdu Kollár.

Zdôraznil, že do poslaneckého bufetu sa nedostane hocikto z ulice, preto nevidí dôvod na obavy. Kollár však dodal, že o osude jedálne rozhodovali poslanci. „To, že to necháme otvorené, si odhlasovalo grémium. Všetky politické strany s tým súhlasili. Keby povedali, že to nechcú, tak to zavriem,“ povedal Kollár.

V prvej vlne, keď sa taktiež zatvorili všetky reštaurácie a jedlo mohlo byť predávané len zabalené cez výdajné okienka či formou donášky, poslanci si v parlamentnej jedálni mohli sadnúť za stôl. Ľudia sa začali sťažovať a hlavný hygienik Ján Mikas vtedy podotkol, že vôbec netušil, že v Národnej rade je stravovacie zariadenie.

„Opatrenia sa týkali iba zariadení verejného stravovania, pričom parlamentný bufet medzi ne nepatrí,“ vysvetľoval s tým, že podobne fungovali aj prevádzky v zdravotníckych zariadeniach či veľkých firmách.

Šéfa parlamentu hnevá, že obdobná situácia je aj v rôznych väčších závodoch a fabrikách, ale to už podľa neho nikoho nezaujíma. „Tiež sa nepýtate Volskwagenu alebo Jaguáru, či zatvárajú od štvrtka svoje kantíny. Jednoducho ľudia musia jesť,“ myslí si predseda parlamentu.

V parlamente sa podľa Kollára žiadne prísnejšie bezpečnostné opatrenia neplánujú. Dodal, že dodržiavajú R-O-R, teda poslanci nosia rúška, pravidelne si dezinfikujú ruky a snažia sa dodržiavať odstupy.