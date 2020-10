Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhrala by ich mimoparlamentná strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom takmer 19 percent. Hnutie OĽaNO súčasného premiéra Igora Matoviča sa v preferenciách naďalej prepadá (15,3), naopak strana SaS Richarda Sulíka znovu posilnila, volilo by ju 13,4 percenta voličov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny. Do Národnej rady by sa podľa prieskumu dostalo i hnutie Sme Rodina Borisa Kollára (8,8), nasledované Kotlebovou ĽSNS (8,5), stranou Smer (8,3) a Progresívnym Slovenskom (6,2).

Do parlamentu by sa znovu nedostala súčasná koaličná strana Za ľudí, ktorú by podľa prieskumu volilo 4,2 percent voličov. KDH získala v preferenciách 3 percentá hlasov, nasleduje Dobrá voľba (2,8), SMK-MKP (2,4), SNS (2,4) a Most-híd (1,9).