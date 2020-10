ONLINE: Vírus sa rýchlo šíri už aj v Nemecku, Česko má 9544 nákaz

6:30 Veľká Británia zaznamenala ďalších 19 724 nových prípadov nového koronavírusu a 137 súvisiacich úmrtí. Údaje za predošlých 24 hodín zverejnila v stredu večer britská vláda, informovala spravodajská stanica Sky News.

Británia tak v stredu hlásila o 2 500 prípadov viac ako v utorok. Celkový počet prípadov nákazy, ktoré v tejto krajine už zaznamenali od začiatku pandémie, sa teraz zvýšil na 654 644. V sú­vislosti s novým koronavírusom tam zároveň dosiaľ zaevidovali 43 155 úmrtí.

6:10 V Českej republike pribudlo v stredu potvrdených rekordných 9 544 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok nakazených od začiatku pandémie. Vyplýva to podľa TASR z údajov zverejnených vo štvrtok nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva. V spojitosti s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, zaevidovalo Česko v stredu aj 35 nových úmrtí.

Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 139.290 ľudí, z ktorých 1172 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 60.901 osôb, z toho v stredu pribudlo 277 vyliečených. Momentálne je v Česku nakazených 77.217 ľudí, z toho 2678 je hospitalizovaných. Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

6:00 Nemecko sa rozhodlo sprísniť v oblastiach s vysokým počtom nakazených reštrikcie ohľadom zhromažďovania sa či povinného nosenia rúšok na tvár. Oznámila to v stredu neskoro večer nemecká kancelárka Angela Merkelová po zhruba osemhodinových rokovaniach, ktoré na túto tému absolvovala s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín, informuje agentúra AFP.

Prísnejšie opatrenia budú od teraz platiť v oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100 000 obyvateľov za týždeň. Dosiaľ sa pritom reštrikcie v Nemecku sprísňovali až po prekročení hranice 50 nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov, pripomína AFP.

„Som presvedčená, že to, čo robíme teraz, v týchto dňoch a týždňoch, bude rozhodujúce v otázke, ako sa dostaneme z tejto pandémie… Vidíme, že úroveň nákazy narastá a že v niektorých regiónoch máme veľmi vysokú mieru infekcie… Musíme preto zabrániť nekontrolovanému či exponenciálnemu rastu,“ povedala Merkelová. V oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100 000 obyvateľov za týždeň, bude podľa jej slov nosenie rúšok povinné na všetkých miestach, kde sú ľudia dlhšiu dobu v blízkom kontakte. Na verejnosti sa tam zároveň bude môcť zhromaždiť nanajvýš 25 ľudí, pričom súkromné stretnutia budú limitované na 15 osôb.

„Číslo 35 sme stanovili, lebo sme zažili viacero prípadov toho, ako rýchlo môže dôjsť k nárastu (nakazených) z 35 na 50,“ uviedla kancelárka. Dodala pritom, že ak oblasť dosiahne až 50 nových prípadov nákazy za týždeň pripadajúcich na 100 000 obyvateľov, postihnú ju ešte prísnejšie opatrenia ako v predošlom prípade.

V takýchto oblastiach budú súkromné stretávania osôb limitované na desať ľudí, prípadne príslušníkov výlučne dvoch domácností. Reštaurácie tam budú musieť svoje prevádzky zatvárať najneskôr o 23.00 h.

Cieľom stredajších rokovaní bolo dospieť k jednotnejším a zrozumiteľnejším pravidlám v rámci boja proti pandémii COVID-19 vo všetkých nemeckých spolkových krajinách.

Rokovania sa však nevenovali spornému zákazu ubytovania v hoteloch či penziónoch pre ľudí prichádzajúcich z rizikových regiónov Nemecka. V mnohých spolkových krajinách musia totiž v súčasnosti cestujúci z oblastí s vysokým počtom nakazených predložiť pri ubytovaní negatívny test na koronavírus. Prenocovanie u príbuzných či priateľov je pritom povolené.

Premiéri niektorých spolkových krajín sa aktuálne pokúšajú tento zákaz zrušiť, pričom Merkelová uviedla, že rozhovory na túto tému sa uskutočnia najskôr 8. novembra – po jesenných školských prázdninách. S premiérmi spolkových krajín sa nateraz dohodla, že budú občanov nabádať, aby sa vyhýbali vnútroštátnemu cestovaniu „z a do“ oblastí, kde pripadá 50 nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov a sú tak považované za rizikové.